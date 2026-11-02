Лов на најтраженијег бјегунца Европе: За дојаву о нуде два милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Холандско тужилаштво нуди награду од два милиона евра за информације које би довеле до хапшења осуђеног трговца кокаином Јоса Лејдекерса.
Власти су саопштиле да награду нуде у покушају да ухвате једног од најтраженијих бјегунаца у Европи, који годинама измиче правди.
Награда је највећа коју су икада понудиле власти у Холандији.
Доступна је свакој особи која пружи кључну дојаву која би довела до хапшења Лејдекерса, наведено је у саопштењу.
Лејдекерс је холандски држављанин, али је посљедњих неколико година живио у Сијера Леонеу, према подацима холандског тужилаштва.
Холандија је тражила његово изручење из афричке државе, али су власти Сијера Леонеа одбиле да сарађују у његовој предаји, што је навело ЕУ да умањи помоћ тој земљи, пише „Индепендент“.
Познат је и под надимком "Bolle Jos", а холандске власти га сматрају једним од кључних играча у међународној трговини дрогом. Годинама је на листама најтраженијих бјегунаца Европола и Холандије.
Суд у Ротердаму осудио га је у јуну 2024. године у одсуству на 24 године затвора због увоза око 7.000 килограма кокаина кроз луке Ротердам и Антверпен те због наручивања убиства.
У мају 2026. године осуђен је на осам година затвора због 11 тона кокаина из Сијера Леонеа, процијењеног на 550 милиона евра (1,08 милијарди КМ), а у јулу 2026. године осуђен је на 14 година затвора у великом предмету „Коста“, у којем се оптужени терете за увоз најмање 25 тона кокаина, преноси Кликс.
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