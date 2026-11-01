Подршка Владе: 23 милиона КМ за подстицаје привредницима, ево ко је добио новац

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У овој години Влада Републике Српске је обезбиједила око 23 милиона марака за подстицаје привредницима. Од 2019. до данас то је рекордан износ за суфинансирање пројеката у привреди, прије свега технолошког развоја.
На Јавни позив Владе Републике Српске за додјелу подстицаја за улагања у овој години пријавила се и добојска Цинкаона.
Добили су око 58.000 марака за изградњу соларне електране.
- Јако нам је важно изградити соларну електрану како би смањили трошкове плина. Иначе, цинчаона је јако велики потрошач и јако сам срећан што уопште постоје подстицаји у овако тешким временима - рекао је Мијо Ћосић, директор и власник цинкаоне "Добојинекс".
Поучени ранијим искуством, у предузећу "Кодијакхем" из Требиња одлучили су да опет конкуришу и добили су око 41.000 марака.
- За сада имамо девет наших производа, и овим подстицајем ће се омогућити да се наш асортиман побољша и повећа - казала је Анђела Ћоровић из требињске фирме "Кодијакхем".
Подстицај није трошак већ инвестиција са дугорочним ефектима.
- Гледајући са аспекта предузећа ствара се основа за привредни раст и развој предузећа, као и за повећану конкурентност, првенствено на тржишту ЕУ, а ако гледамо са аспекта државе и пореских прихода слободно можемо рећи уз већу привредну активност, веће плате и држава ће имати боље буџетске приходе - истакао је Зоран Шкребић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Међу шест предузећа у Дервенти која су се одлучила да уз подршку Владе инвестирају у технолошки развој је и предузеће "Металац".
- Добили смо 48.000 КМ, а планирали смо да набавимо линију за хладно обликовање профила која ће нам помоћи да у својој производњи будемо значајно бржи и конкурентнији на тржишту - појаснио је Владан Поповић, замјеник директора фирме "МБМ Металац" Дервента.
Привредници кажу да подстицај није само вјетар у леђа, већ улагање у будућност.
- Разматрамо већи буџет за сљедећу годину, мислим да ћемо га увећати за 20 одсто, тако да средства за улагање сљедеће године у буџету Српске треба да износе око 30 милиона марака - навео је Раденко Бубић, министар привреде и предузетништва у Влади Српске.
Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске подсјећа да су подстицаји потребни јер су једини начин да се боримо са изазовима с којима смо суочени, прије свега глобалним поремећајима, недостатку радне снаге и да улажемо у технологије и нове инвестиције.
Ове године Влада је обезбиједила око 23 милиона марака за подстицаје.
Додају ли се томе инвестиције привредника, улагања у производне погоне широм Српске достижу око 109 милиона КМ.
(РТРС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 ч0
Економија
5 ч0
Економија
8 ч0
Економија
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму