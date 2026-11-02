Logo

Хоће ли плате у Српској коначно порасти? Почињу преговори

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.11.2026 07:08

Коментари:

0
Новац
Фото: АТВ

Преговори о најнижој плати у Републици Српској за 2027. годину почињу данас, а Савез синдиката Републике Српске најављује да ће тражити њено значајније повећање.

"Ово је вријеме када се преговара о најнижој плати, о свим платама у Републици Српској. Ако желимо да се побољша стандард радника, ми плате морамо повећати и то је основни захтјев Савеза синдиката Републике Српске", рекао је Горан Станковић за АТВ.

Према његовим ријечима, повећање плате у смислу покривања трошкова инфлације није довољно, потребно је да повећање плата осјети буџет сваког радника.

Истраживање Савеза синдиката показало је да више од 80 одсто радника није задовољно својим примањима.

Аргументи за повећање плата су на страни радника, каже Станковић те додаје да је досадашње повећање примања инфлација појела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

најнижа плата

Република Српска

Синдикати

Радници

Горан Станковић

Коментари (0)

Више из рубрике

Зграда Владе Републике Српске

Економија

Подршка Владе: 23 милиона КМ за подстицаје привредницима, ево ко је добио новац

14 ч

0
Привремена управа у Алта банци у Битољу: Подизање новца ограничено на 160 евра недјељно

Економија

Привремена управа у Алта банци у Битољу: Подизање новца ограничено на 160 евра недјељно

15 ч

0
Гасовод

Економија

"Резерве подземних складишта гаса у ЕУ рекордно ниске"

18 ч

0
Свијетло наранџасти пакет са Тему логотипом на бетонској површини, погодан за теме е-трговине.

Економија

Европска унија увела нову таксу на пакете: Крај јефтиног шопинга из Кине?

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима