Хоће ли плате у Српској коначно порасти? Почињу преговори

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Преговори о најнижој плати у Републици Српској за 2027. годину почињу данас, а Савез синдиката Републике Српске најављује да ће тражити њено значајније повећање.
"Ово је вријеме када се преговара о најнижој плати, о свим платама у Републици Српској. Ако желимо да се побољша стандард радника, ми плате морамо повећати и то је основни захтјев Савеза синдиката Републике Српске", рекао је Горан Станковић за АТВ.
Према његовим ријечима, повећање плате у смислу покривања трошкова инфлације није довољно, потребно је да повећање плата осјети буџет сваког радника.
Истраживање Савеза синдиката показало је да више од 80 одсто радника није задовољно својим примањима.
Аргументи за повећање плата су на страни радника, каже Станковић те додаје да је досадашње повећање примања инфлација појела.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
14 ч0
Економија
15 ч0
Економија
18 ч0
Економија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму