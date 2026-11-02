Петровић упутио жалбу Главном одбору СДС-а

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Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић упутио је жалбу Главном одбору Српске демократске странке на одлуку предсједника СДС-а о престанку чланства, оспоравајући њену статутарну утемељеност и указујући на низ процедуралних и правних неправилности.
Петровић је саопштио да у жалби износи "кључне аргументе којима оспорава правни основ и начин доношења одлуке".
Прије свега, истиче да није био учесник на изборима, због чега сматра да у његовом случају није било могуће примијенити члан 13. став 1. тачка 3. Статута СДС-а, на који се позива руководство странке.
- Такође, Петровић указује на чињеницу да Статутарна комисија СДС-а никада није била конституисана, те да као таква није ни могла обављати послове из своје надлежности, нити давати мишљења и тумачења предвиђена страначким актима - наводи се у саопштењу.
Као трећи и један од суштинских аргумената, градоначелник Бијељине наводи да Статут Српске демократске странке ниједном својом одредбом не прописује овлашћење предсједника странке да самостално доноси одлуку о престанку чланства.
- Петровић указује и на парадокс да управо предсједник странке, који би морао бити гарант поштовања Статута и страначких процедура, својим поступцима грубо крши највиши страначки акт, доноси непромишљене одлуке и показује неодговоран однос према будућности Српске демократске странке - навели су из ГрО Бијељина.
Он сматра да одлука престанку његовог чланства није изолован случај, већ настава, како је рекао, бахатог и самовољног понашања предсједника СДС-а, које је већ дуже вријеме један од узрока урушавања угледа, повјерења и политичке снаге странке.
- На посљедице таквог политичког дјеловања, како истиче, упућују и резултати на претходним општим изборима, на којима је СДС остварио историјски лош изборни резултат - наводи се.
Петровић упозорава да се Српска демократска странка налази пред озбиљним политичким изазовима и да је крајње вријеме да руководство и сви чланови странке озбиљно размисле о њеној будућности, политичком правцу и очувању њеног идентитета.
- Посебно упозоравам на опасност од даљег унутарстраначког сукобљавања, цијепања странке, па чак и њеног нестанка или утапања у друге политичке организације. Такав сценарио значио би брисање политичког и историјског насљеђа Српске демократске странке, као и потискивање улоге коју је СДС имао у стварању и одбрани Републике Српске. Зато позивам све чланове и руководство странке да преузму одговорност за њену будућност, да поштују Статут и демократске принципе унутарстраначког одлучивања и да интересе странке и Републике Српске ставе испред личних интереса и политичких амбиција - поручио је Петровић.
Жалбом упућеном Главном одбору СДС-а Петровић тражи да се преиспита одлука о престанку његовог чланства и утврди да ли је поступак спроведен у складу са Статутом и другим важећим актима Српске демократске странке.
(РТРС)
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