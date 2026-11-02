Меморијални центар Српске: "Сачувајмо истину о српском страдању"

Аутор:АТВ редакција
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Меморијални центар Републике Српске систематски снима, прикупља и чува свједочанства о страдању српског народа у ратовима деведесетих година двадесетог вијека, али и о страдању Срба у Другом свјетском рату.
Овај јединствени дигитални фонд настаје захваљујући одлуци породица да сјећање на своје најмилије које су изгубили, сниме и завјештају Меморијалном центру Републике Српске и тиме постану дио националног пројекта културе памћења, намијењеног будућим генерацијама.
Свједоци биолошки нестају, а са њима постоји опасност да заувијек нестану и свједочанства о страдању. Зато је важно да их забиљежимо данас — док још има оних који могу да свједоче. Позивамо чланове породица погинулих и несталих цивила и припадника свих српских војних формација током ратова деведесетих година двадесетог вијека, укључујући Војску Републике Српске, Југословенску народну армију, Српску Војску Крајине и друге војне и полицијске формације у којима су служили припадници српског народа, да нам се јаве и подијеле сјећања на своје најмилије, њихов живот, јунаштво и жртву, као и околности њиховог страдања.
Позив се односи на све породице погинулих и несталих цивила и војника у Одбрамбено – отаџбинском рату, страдале припаднике Српског народа у Хрватској, на Косову и Метохији и страдале током НАТО агресије на СР Југославију, потомке страдалих Срба у Другом Свјетском рату и Геноциду над Србима у НДХ, без обзира на мјесто данашњег пребивалишта чланова породица. Истовремено, позивамо свједоке, чланове породица и потомке страдалих Срба у Другом свјетском рату, да са нама подијеле своја лична и породична свједочанства о страдању, животу и судбинама својих најмилијих.
Желимо да сачувамо причу о свакој жртви и свакој породици, онако како је памте и свједоче они који су их најбоље познавали.
Сви који желе да оставе своје свједочанство могу нас контактирати позивом на број телефона
+387 51/222-999 или путем имејл адресе kontakt@mcrs.vladars.rs
Помозите нам да ваше породично сјећање постане дио историје српског народа. Испричајте нам причу о свом најмилијем, о његовом животу, породици и времену у којем је живио и страдао. Ваш глас и ваше сјећање остају као лично свједочанство о једном човјеку и једној породици, али и као дио памћења цјелокупног српског народа. Сачувајмо сва свједочанства како би истина о страдању Српског народа остала вјечно забиљежена и како бисмо се супротставили забораву и историјском ревизионизму. Ако ми не сачувамо причу о свом страдању, други ће је причати умјесто нас, поручују из Меморијалног центра Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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