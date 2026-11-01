Додик о РТРС-у: Плате радницима у наредна два-три дана

Аутор:АТВ редакција
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Сутра ћемо ријешити модел по коме ће бити исплаћене заостале зараде запосленима у РТРС-у и омогућити несметано функционисање Јавног сервиса Републике Српске, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Запослени ће плате примити у наредна два-три дана", каже Додик.
Сутра ћемо ријешити модел по коме ће бити исплаћене заостале зараде запосленима у РТРС-у и омогућити несметано функционисање Јавног сервиса Републике Српске.
Запослени ће плате примити у наредна два-три дана.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 1, 2026
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