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Додик о РТРС-у: Плате радницима у наредна два-три дана

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01.11.2026 20:59

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Сутра ћемо ријешити модел по коме ће бити исплаћене заостале зараде запосленима у РТРС-у и омогућити несметано функционисање Јавног сервиса Републике Српске, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Запослени ће плате примити у наредна два-три дана", каже Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

РТРС

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