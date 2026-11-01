Минић у Шековићима - прослављена изборна побједа СНСД-а

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Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић посјетио је данас Шековиће гдје присуствује великој прослави у поводу изборне побједе СНСД-а у тој локалној заједници.
Прослави, која је уприличена на теренима Основне школе "Јован Дучић", присуствује око 1.000 чланова и симпатизера СНСД-а.
Побједа СНСД-а у Шековићима потврда је повјерења грађана у политику и резултате које та странка заступа.
Изборни резултат представља додатни подстицај за наставак рада на развоју општине и реализацији пројеката од значаја за све њене становнике.
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