Logo

Минић у Шековићима - прослављена изборна побједа СНСД-а

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
01.11.2026 18:04

Коментари:

3
Минић у Шековићима - прослављена изборна побједа СНСД-а
Фото: Срна

Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић посјетио је данас Шековиће гдје присуствује великој прослави у поводу изборне побједе СНСД-а у тој локалној заједници.

Прослави, која је уприличена на теренима Основне школе "Јован Дучић", присуствује око 1.000 чланова и симпатизера СНСД-а.

Побједа СНСД-а у Шековићима потврда је повјерења грађана у политику и резултате које та странка заступа.

Изборни резултат представља додатни подстицај за наставак рада на развоју општине и реализацији пројеката од значаја за све њене становнике.

Подијели:

Тагови :

СНСД

Саво Минић

Коментари (3)

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Србија и Српска чуваће своје везе и то неће промијенити ни стотину покварених аутошовиниста, а камоли једна Бисерко

8 ч

29
министар унутрашњих послова Републике Српске

Република Српска

Будимир: Шести одред Специјалне бригаде полиције поднио велику жртву у Одбрамбено-отаџбинском рату

8 ч

0
Обиљежавање 34 године од формирања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције

Република Српска

Oбиљежавање 34 године од формирања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције

9 ч

0
лидер СНСД-а на конференцији за медије

Република Српска

Додик: Српска и Србија уједињене у болу за новосадским жртвама

10 ч

19

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима