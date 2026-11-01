Будимир: Шести одред Специјалне бригаде полиције поднио велику жртву у Одбрамбено-отаџбинском рату

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је данас да је Шести одред Специјалне бригаде полиције био један од најелитнијих одреда ове бригаде, чији су припадници заједно са Војском Републике Српске извршавали најсложеније задатке у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Будимир је истакао да је 13 погинулих припадника одреда, од којих девет директно у борбеним дејствима, показатељ велике жртве коју је ова јединица поднијела у рату.
"МУП Републике Српске настоји да помогне ветеранима и породицама погинулих бораца. Приоритет приликом запошљавања у МУП-у имају прво чланови породица погинулих бораца", рекао је Будимир новинарима у Залужанима.
Он је нагласио да МУП Српске обиљежавањем годишњица од формирања полицијских одреда показује да памти њихову жртву.
"Без те жртве не би било ни Републике Српске", поручио је Будимир.
Предсједник Удружења ветерана Шестог одреда Специјалне бригаде полиције Горан Сладојевић рекао је да је овај одред формиран 1. новембра 1992. године у саставу Специјалне бригаде полиције при МУП-у Републике Српске.
Он је навео да је први командант Специјалне бригаде полиције био генерал полиције Миленко Каришик, док је први командант Шестог одреда у Бањалуци био Бране Пећанац.
Сладојевић је подсјетио да је 1994. године за команданта Шестог одреда постављен Драган Лукач, а на чело Специјалне бригаде полиције дошао је генерал Горан Сарић.
"Шести одред учествовао је у борбеним дејствима широм Републике Српске, на подручју Првог и Другог крајишког корпуса, Дринског, Сарајевско-романијског и Херцеговачког корпуса, извршавајући најсложеније задатке у садејству са другим одредима", рекао је Сладојевић.
Он је навео да је одред одликован Орденом Карађорђеве звијезде, док су његови припадници одликовани и Орденом Милоша Обилића, Медаљом Милана Тепића и Медаљом Петра Мркоњића.
Поводом 34 године од оснивања Шестог одреда данас је служен парастос у Спомен-цркви Светог архангела Михаила у Залужанима, положени су вијенци на споменик погинулим припадницима, а посјећена је и Спомен-соба у Специјалној антитерористичкој јединици.
У оквиру обиљежавања претходно је одржано и такмичење ветерана у стрељаштву на стрелишту Центра за обуку у Залужанима, те пријем за предсједнике удружења ветерана код команданта Специјалне антитерористичке јединице, преноси Срна.
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