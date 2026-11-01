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Додик: Српска и Србија уједињене у болу за новосадским жртвама

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01.11.2026 10:10

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лидер СНСД-а на конференцији за медије
Фото: ATV

Навршава се још једна тужна годишњица трагедије у Новом Саду која је потресла српски народ, рекао је предсједник Милорад Додик.

- И данас се Република Српска, заједно са Србијом, с тугом и поштовањем присјећа страдалих. Српска и Србија јединствене су и у свом болу и у својој снази - написао је Додик на Иксу.

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Милорад Додик

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