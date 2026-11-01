Додик: Српска и Србија уједињене у болу за новосадским жртвама

Коментари:16
Навршава се још једна тужна годишњица трагедије у Новом Саду која је потресла српски народ, рекао је предсједник Милорад Додик.
- И данас се Република Српска, заједно са Србијом, с тугом и поштовањем присјећа страдалих. Српска и Србија јединствене су и у свом болу и у својој снази - написао је Додик на Иксу.
Навршава се још једна тужна годишњица трагедије у Новом Саду која је потресла српски народ.
И данас се Република Српска, заједно са Србијом, с тугом и поштовањем присјећа страдалих.
Српска и Србија јединствене су и у свом болу и у својој снази.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 1, 2026
Република Српска
5 ч21
Република Српска
6 ч0
Република Српска
17 ч18
Република Српска
19 ч8
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму