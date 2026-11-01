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Додик: Република Српска отворена за сарадњу са привредницима из региона

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01.11.2026 08:50

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик поручио је да је Република Српска отворена за сарадњу и повезивање с привредницима из региона.

"Наш приоритет је економско јачање Српске, развој домаће производње и прерађивачке индустрије", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Он је у осврту на протеклу седмицу навео да је присуствовао Другом регионалном самиту трговине у Бањалуци, гдје је истакнуто да је важно уклањати препреке у пословању како би домаћи производи лакше стизали до купаца и нових тржишта.

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Тагови :

Милорад Додик

Сарадња

Република Српска

привреда

привредници

Коментари (5)

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