Додик: Република Српска отворена за сарадњу са привредницима из региона

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик поручио је да је Република Српска отворена за сарадњу и повезивање с привредницима из региона.
"Наш приоритет је економско јачање Српске, развој домаће производње и прерађивачке индустрије", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је у осврту на протеклу седмицу навео да је присуствовао Другом регионалном самиту трговине у Бањалуци, гдје је истакнуто да је важно уклањати препреке у пословању како би домаћи производи лакше стизали до купаца и нових тржишта.
Република Српска је отворена за сарадњу и повезивање с привредницима из региона. Наш приоритет је економско јачање Српске, развој домаће производње и прерађивачке индустрије.
Током седмице присуствовао сам Другом регионалном самиту трговине у Бањалуци, гдје је истакнуто да је важно уклањати препреке у пословању како би домаћи производи лакше стизали до купаца и нових тржишта.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 1, 2026
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