Обиљежавање 34 године од оснивања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске обиљежиће данас у Залужанима 34 године од оснивања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције, а обиљежавању ће присуствовати и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Тим поводом биће служен парастос у Спомен-цркви Светог архангела Михаила и положени вијенци на споменик погинулим припадницима Шестог одреда, најављено је из МУП-а Републике Српске.
Предвиђен је и обилазак Спомен-собе у Специјалној антитерористичкој јединици која чува успомене на све припаднике Специјалне бригаде полиције и њихове херојске подвиге.
Обиљежавање је заказано у 11.00 часова у Центра за обуку у Залужанима код Бањалуке, преноси Срна.
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