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Обиљежавање 34 године од оснивања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције

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01.11.2026 08:03

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Министарство унутрашњих послова Републике Српске припадник МУП-а Српске
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске обиљежиће данас у Залужанима 34 године од оснивања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције, а обиљежавању ће присуствовати и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Тим поводом биће служен парастос у Спомен-цркви Светог архангела Михаила и положени вијенци на споменик погинулим припадницима Шестог одреда, најављено је из МУП-а Републике Српске.

Предвиђен је и обилазак Спомен-собе у Специјалној антитерористичкој јединици која чува успомене на све припаднике Специјалне бригаде полиције и њихове херојске подвиге.

Обиљежавање је заказано у 11.00 часова у Центра за обуку у Залужанима код Бањалуке, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Полиција

Годишњица

Центар за обуку Залужани

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