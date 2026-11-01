Oбиљежавање 34 године од формирања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Служењем парастоса у Спомен-цркви Светог архангела Михаила у Залужанима почело је обиљежавање 34 године од оснивања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције.
Обиљежавању присуствују предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Након парастоса предвиђено је полагање вијенаца на споменик погинулим припадницима Шестог одреда, као и обилазак Спомен-собе у Специјалној антитерористичкој јединици, која чува успомене на припаднике Специјалне бригаде полиције и њихове подвиге.
У оквиру обиљежавања претходно је одржано такмичење ветерана у стрељаштву на стрелишту Центра за обуку у Залужанима, те пријем код команданта Специјалне антитерористичке јединице за предсједнике удружења ветерана, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч16
Република Српска
5 ч21
Република Српска
6 ч0
Република Српска
17 ч18
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму