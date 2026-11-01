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Oбиљежавање 34 године од формирања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције

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01.11.2026 11:25

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Обиљежавање 34 године од формирања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције
Фото: ATV

Служењем парастоса у Спомен-цркви Светог архангела Михаила у Залужанима почело је обиљежавање 34 године од оснивања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције.

Обиљежавању присуствују предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

34 године од формирања Шестог одреда СБП
34 године од формирања Шестог одреда СБП
ATV

Након парастоса предвиђено је полагање вијенаца на споменик погинулим припадницима Шестог одреда, као и обилазак Спомен-собе у Специјалној антитерористичкој јединици, која чува успомене на припаднике Специјалне бригаде полиције и њихове подвиге.

Залужани годишњица
Залужани годишњица
ATV

У оквиру обиљежавања претходно је одржано такмичење ветерана у стрељаштву на стрелишту Центра за обуку у Залужанима, те пријем код команданта Специјалне антитерористичке јединице за предсједнике удружења ветерана, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Центар за обуку Залужани

Залужани

Полиција

Годишњица

Жељко Будимир

Ненад Стевандић

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