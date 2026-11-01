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Додик: Србија и Српска чуваће своје везе и то неће промијенити ни стотину покварених аутошовиниста, а камоли једна Бисерко

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01.11.2026 13:01

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Тужан је живот који се проживи у мржњи, а посебно у мржњи према сопственој земљи, поручио је предсједник Милорад Додик.

"Соња Бисерко чак и промјене у Србији мјери надом да ће ослабити везе Београда и Бањалуке. Као да Србија може напредовати једино ако окрене леђа Републици Српској. У тој изопаченој визији српска блискост је кривица, а одрицање од сопственог народа и свега српског доказ демократичности. Јадно, чак и за њу. Каже да је Србија окупљала Србе у Републици Српској и Црној Гори. А кога је требало да окупља? Ескиме, Индијанце, Арапе, муслимане…", написао је Додик на Икс-у.

Ако се Србија, додаје он, у којој су 85 одсто становника Срби, православци, одрекне Срба који живе ван њених граница, шта је сљедеће?

"Да се одрекне Срба који живе у њој да би Бисерко била задовољна! Што је Соњи мило, то јој се и снило, али овај сан јој се неће остварити. Србију и Српску повезују народ, породице, историја и култура. Те везе није створила једна власт и неће их покидати изопачене жеље некога ко више од тридесет година живи од мржње према свему српском и ко против земље у којој живи свједочи у Хагу. А порука да младима у Србији треба "водич" до правих информација најбоље показује гдје престаје њено повјерење у нову генерацију. Изгледа да су довољно зрели да мијењају власт, али им за сопствене закључке ипак треба њено старатељство", каже он.

Додик сматра да Бисерко не разумије да су се они борили за промјену власти, а не за промјену националног идентитета и националне историје.

"Подржава их док у њима препознаје прилику за остварење својих болесних циљева, а онда би да им прописује шта да читају и како да разумију прочитано. У том "приручнику" сигурно ће бити препорука да забораве Јасеновац, Стару Градину, Бањицу, Старо сајмиште, Пребиловце, Крагујевац, Брод на Дрини, Косово и Метохију, Братунац, Кравицу… Али неће бити шта да памте. Је ли треба да порушимо све наше споменике, преоремо сва наша гробља, заборавимо све наше жртве и црне мараме да би Бисерко оправдала сваки евро што добије? На крају крајева, управо она која је плаћена како да мисли нема никакав кредибилитет да било коме кроји ставове. И колико морате да будете отуђени од стварности да очекујете да ће било ко такве ставове узети заозбиљно? Бисерко нуди и упутство медијима како да се понашају", наводи Додик.

Све ће бити да је ни они не слушају, зато лекције држи преко оних из Сарајева.

"Прижељкује "другу опцију" у Српској, а она која се нуди да буде тутор младима у Србији чак не зна да је овдје прије мање од мјесец дана народ изабрао своје представнике и највеће повјерење поново дао СНСД-у. Толико о њеној информисаности и капацитету да било коме држи лекције. Може Соња Бисерко чекати Србију која ће се одрећи Српске. Али очекивања једног мрзитеља и аутошовинисте нису обавеза нашег народа. Србија и Српска чуваће своје везе и то неће промијенити ни стотину покварених аутошовиниста, а камоли једна Бисерко", поручио је Додик.

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Милорад Додик

Соња Бисерко

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