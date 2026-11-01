Додик: Србија и Српска чуваће своје везе и то неће промијенити ни стотину покварених аутошовиниста, а камоли једна Бисерко

Коментари:11
Тужан је живот који се проживи у мржњи, а посебно у мржњи према сопственој земљи, поручио је предсједник Милорад Додик.
"Соња Бисерко чак и промјене у Србији мјери надом да ће ослабити везе Београда и Бањалуке. Као да Србија може напредовати једино ако окрене леђа Републици Српској. У тој изопаченој визији српска блискост је кривица, а одрицање од сопственог народа и свега српског доказ демократичности. Јадно, чак и за њу. Каже да је Србија окупљала Србе у Републици Српској и Црној Гори. А кога је требало да окупља? Ескиме, Индијанце, Арапе, муслимане…", написао је Додик на Икс-у.
Ако се Србија, додаје он, у којој су 85 одсто становника Срби, православци, одрекне Срба који живе ван њених граница, шта је сљедеће?
"Да се одрекне Срба који живе у њој да би Бисерко била задовољна! Што је Соњи мило, то јој се и снило, али овај сан јој се неће остварити. Србију и Српску повезују народ, породице, историја и култура. Те везе није створила једна власт и неће их покидати изопачене жеље некога ко више од тридесет година живи од мржње према свему српском и ко против земље у којој живи свједочи у Хагу. А порука да младима у Србији треба "водич" до правих информација најбоље показује гдје престаје њено повјерење у нову генерацију. Изгледа да су довољно зрели да мијењају власт, али им за сопствене закључке ипак треба њено старатељство", каже он.
Тужан је живот који се проживи у мржњи, а посебно у мржњи према сопственој земљи.
Соња Бисерко чак и промјене у Србији мјери надом да ће ослабити везе Београда и Бањалуке. Као да Србија може напредовати једино ако окрене леђа Републици Српској. У тој изопаченој визији српска блискост је кривица, а одрицање од сопственог народа и свега српског доказ демократичности. Јадно, чак и за њу. Каже да је Србија окупљала Србе у Републици Српској и Црној Гори. А кога је требало да окупља? Ескиме, Индијанце, Арапе, муслимане…
Ако се Србија, у којој су 85% становника Срби, православци, одрекне Срба који живе ван њених граница, шта је сљедеће? Да се одрекне Срба који живе у њој да би Бисерко била задовољна!
Што је Соњи мило, то јој се и снило, али овај сан јој се неће остварити. Србију и Српску повезују народ, породице, историја и култура. Те везе није створила једна власт и неће их покидати изопачене жеље некога ко више од тридесет година живи од мржње према свему српском и ко против земље у којој живи свједочи у Хагу.
А порука да младима у Србији треба "водич" до правих информација најбоље показује гдје престаје њено повјерење у нову генерацију. Изгледа да су довољно зрели да мијењају власт, али им за сопствене закључке ипак треба њено старатељство. Не разумије Бисерко да су се они борили за промјену власти, а не за промјену националног идентитета и националне историје. Подржава их док у њима препознаје прилику за остварење својих болесних циљева, а онда би да им прописује шта да читају и како да разумију прочитано.
У том “приручнику” сигурно ће бити препорука да забораве Јасеновац, Стару Градину, Бањицу, Старо сајмиште, Пребиловце, Крагујевац, Брод на Дрини, Косово и Метохију, Братунац, Кравицу… Али неће бити шта да памте.
Је ли треба да порушимо све наше споменике, преоремо сва наша гробља, заборавимо све наше жртве и црне мараме да би Бисерко оправдала сваки евро што добије?
На крају крајева, управо она која је плаћена како да мисли нема никакав кредибилитет да било коме кроји ставове.
И колико морате да будете отуђени од стварности да очекујете да ће било ко такве ставове узети заозбиљно?
Бисерко нуди и упутство медијима како да се понашају. Све ће бити да је ни они не слушају, зато лекције држи преко оних из Сарајева.
Прижељкује "другу опцију" у Српској, а она која се нуди да буде тутор младима у Србији чак не зна да је овдје прије мање од мјесец дана народ изабрао своје представнике и највеће повјерење поново дао СНСД-у. Толико о њеној информисаности и капацитету да било коме држи лекције.
Може Соња Бисерко чекати Србију која ће се одрећи Српске. Али очекивања једног мрзитеља и аутошовинисте нису обавеза нашег народа.
Србија и Српска чуваће своје везе и то неће промијенити ни стотину покварених аутошовиниста, а камоли једна Бисерко.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 1, 2026
Додик сматра да Бисерко не разумије да су се они борили за промјену власти, а не за промјену националног идентитета и националне историје.
"Подржава их док у њима препознаје прилику за остварење својих болесних циљева, а онда би да им прописује шта да читају и како да разумију прочитано. У том "приручнику" сигурно ће бити препорука да забораве Јасеновац, Стару Градину, Бањицу, Старо сајмиште, Пребиловце, Крагујевац, Брод на Дрини, Косово и Метохију, Братунац, Кравицу… Али неће бити шта да памте. Је ли треба да порушимо све наше споменике, преоремо сва наша гробља, заборавимо све наше жртве и црне мараме да би Бисерко оправдала сваки евро што добије? На крају крајева, управо она која је плаћена како да мисли нема никакав кредибилитет да било коме кроји ставове. И колико морате да будете отуђени од стварности да очекујете да ће било ко такве ставове узети заозбиљно? Бисерко нуди и упутство медијима како да се понашају", наводи Додик.
Све ће бити да је ни они не слушају, зато лекције држи преко оних из Сарајева.
"Прижељкује "другу опцију" у Српској, а она која се нуди да буде тутор младима у Србији чак не зна да је овдје прије мање од мјесец дана народ изабрао своје представнике и највеће повјерење поново дао СНСД-у. Толико о њеној информисаности и капацитету да било коме држи лекције. Може Соња Бисерко чекати Србију која ће се одрећи Српске. Али очекивања једног мрзитеља и аутошовинисте нису обавеза нашег народа. Србија и Српска чуваће своје везе и то неће промијенити ни стотину покварених аутошовиниста, а камоли једна Бисерко", поручио је Додик.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч16
Република Српска
5 ч21
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму