Станковић: Радник треба боље и достојанственије да живи

Аутор:АТВ редакција
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Морамо повећати плате као желимо да се стандард радника побољша, рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
"Ово је вријеме када се преговара о најнижој плати, о свим платама у Републици Српској. Ако желимо да се побољша стандард радника, ми плате морамо повећати и то је основни захтјев Савеза синдиката Републике Српске", каже Горан Станковић.
Према његовим ријечима, повећање плате у смислу покривања трошкова инфлације није довољно, потребно је да повећање плата осјети буџет сваког радника.
"Осим тих основних потреба, да радник почне боље и достојанственије да живи јер ситуација какву имамо сада стварно није на задовољавајућем нивоу. Ако нешто под хитно не учинимо ситуација, нажалост, неће бити нити мало свијетла", каже Станковић.
Аргументи за повећање плата су на страни радника, каже Станковић те додаје да је досадашње повећање примања инфлација појела.
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