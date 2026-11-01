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Минић: Додик сутра путује у Америку

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01.11.2026 18:31

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић, који је као кандидат ове странке однио убједљиво побједу на изворима за предсједника Републике Српске, рекао је да је СНСД радио оно што је народ рекао да треба и да је то уродило убједљивом побједом на изборима.

Минић је исказао понос због повјерења које је народ дао СНСД-у.

"Они који су у другој политичкој опцији, па и то су наша браћа. Ми се у кампањи нисмо бавили другима, бавили смо се потребама свих грађана Српске", рекао је Минић обраћајући се грађанима окупљеним на прослави изборне побједе СНСД-а у Шековићима.

Саво Минић

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Он је захвалио свима у име Републике Српске и предсједника Милорада Додика.

"Предсједник иде сутра у Америку. Били смо у Русији и наставићемо да градимо наше односе како би се Република Српска чула далеко. Предсједник из оправданих разлога вечерас није могао доћи, али ми је рекао да поздравим наш народ", рекао је Минић, преноси Срна.

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Начелник Шековића Миладин Лазић захвалио је становништву ове локалне заједнице, као и околних општина, а посебно је захвалио Минићу и руководству Српске на досадашњем залагању за Шековиће.

Минић: Оправдаћемо подршку народа, то нам је подстрек, али и обавеза

Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић, који је као кандидат ове странке однио убједљиво побједу на изворима за предсједника Републике Српске, изјавио је вечерас у Шековићима да само она власт која сваки дан буде са својим народом може да опстане.

Минић је захвалио свим грађанима Шековића и Републике Српске за подршку на претходним изборима, наводећи да је та подршка велики подстрек, али и обавеза.

"Оправдаћемо ту подршку. Морају осјетити и Шековићи и цијела Република Српска добру политику коју смо радили и до сада, а сада је наравно и појачати" рекао је Минић новинарима.

Саво Минић

Република Српска

Минић у Шековићима - прослављена изборна побједа СНСД-а

Минић је као предсједник Владе Републике Српске навео да институције Српске желе да испоруче стабилност и сигурност.

Он је на слављу у Шековићима поводом побједе СНСД-а на изборима рекао је да је Влада у овој општини подржала низ пројеката за добробит Шековића.

"Влада је овдје покренула пројекат реконструкције обале Дрињаче који се приводи крају. Видите да киша пада већ два или три дана и треба нам висок водостај, али желимо и да будемо сигурни на високом водостају", истакао је Минић.

Према његовим ријечима улагања у Шековиће наставиће се и у наредном периоду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

СНСД

Шековићи

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