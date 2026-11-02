Аутор:АТВ редакција
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Расписан Конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља за академску 2026/27. годину.
Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске објавило је данас ( четвртак, 29.10.2026. године) Конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља за академску 2026/27. годину.
1. одлазак редовних студената сва три циклуса студија са акредитованих јавних високошколских установа из Републике Српске, ради студирања на високошколским установама у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у иностранству,
2. одлазак академског особља са акредитованих јавних високошколских установа из Републике Српске у иностранство ради образовног и/или научноистраживачког, односно културно-умјетничког рада на високошколским установама и/или научноистраживачким, односно културно-умјетничким установама и скуповима у иностранству,
3. долазак студената сва три циклуса студија са акредитованих високошколских установа из иностранства ради студирања на високошколским установама у Републици Српској, као и ради обављања стручне студентске праксе на високошколским установама и/или научноистраживачким установама, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској,
4. долазак академског особља са акредитованих високошколских установа из иностранства ради образовног и/или научноистраживачког, односно културно-умјетничког рада на високошколским установама и/или научноистраживачким, односно културно-умјетничким установама и скуповима у Републици Српској.
Конкурс је отворен до 30.11.2026. године, а детаљне информације о условима и начину пријаве на конкурс доступне су на интернет страници Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске: www.vladars.rs .
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