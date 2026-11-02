Додик: Бићу на конференцији републиканског МАГА пројекта, 11. идем за Чикаго

Аутор:АТВ редакција
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Данас путујем за Мајами, гдје ћу учествовати на конференцији у оквиру републиканског МАГА пројекта, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"То су људи који организују конференцију о будућем развоју и о односима, вјерујем да ћу срести много сенатора и конгресмена и разговарати са многим доносиоцима одлука на нивоу САД-а", рекао је Додик.
Конференција се одржава у Мар-а Лагу а све безбједносне провјере су учињене, каже Додик.
"Ја тамо идем без сметњи. Неки то гледао на други начин, а ја ћу само рећи да ћу учинити све најбоље за Српску. Враћам се у суботу, а опет 11. путујем у Чикаго гдје ћу бити кум на освештању објеката, те се враћам на заједање Народне скупштине", каже Додик.
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