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Додик: Бићу на конференцији републиканског МАГА пројекта, 11. идем за Чикаго

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02.11.2026 12:27

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Сједница Предсједништва СНСД- у Бањалуци, конференција за новинаре
Фото: ATV

Данас путујем за Мајами, гдје ћу учествовати на конференцији у оквиру републиканског МАГА пројекта, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"То су људи који организују конференцију о будућем развоју и о односима, вјерујем да ћу срести много сенатора и конгресмена и разговарати са многим доносиоцима одлука на нивоу САД-а", рекао је Додик.

Конференција се одржава у Мар-а Лагу а све безбједносне провјере су учињене, каже Додик.

"Ја тамо идем без сметњи. Неки то гледао на други начин, а ја ћу само рећи да ћу учинити све најбоље за Српску. Враћам се у суботу, а опет 11. путујем у Чикаго гдје ћу бити кум на освештању објеката, те се враћам на заједање Народне скупштине", каже Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Америка

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