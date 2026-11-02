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Меморијални центар Српске и Архив Војводине успостављају институционалну сарадњу

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02.11.2026 13:51

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Потписан уговор о сарадњи и договорене заједничке активности на истраживању, заштити и дигитализацији архивске грађе и очувању историјског насљеђа.
Фото: Memorijalni centar Republike Srpske

Потписан уговор о сарадњи и договорене заједничке активности на истраживању, заштити и дигитализацији архивске грађе и очувању историјског насљеђа.

Меморијални центар Републике Српске и Архив Војводине потписали су уговор о међуинституционалној сарадњи, којим су створени услови за заједничке активности у области истраживања, прикупљања, заштите и дигитализације архивске грађе и историјских извора.

Уговор је потписан током посјете делегације Меморијалног центра Републике Српске Архиву Војводине 30. октобра 2026. године, гдје је директора Меморијалног центра Дениса Бојића дочекао директор ове установе др Небојша Кузмановић.

Током разговора, разматране су могућности развоја дугорочне сарадње, размјене архивске документације и стручних искустава, као и реализације заједничких изложбених и издавачких пројеката.

Током посјете, Архив Војводине поклонио је Меморијалном центру Републике Српске више од 200 монографија из сопствене издавачке дјелатности. Овај вриједан поклон додатно ће обогатити библиотеку Меморијалног центра и бити значајан извор за будући истраживачки и издавачки рад.

Потписивањем уговора двије установе потврдиле су опредијељеност за институционално повезивање и заједничко дјеловање у очувању и афирмацији културног и историјског насљеђа, уз очекивање да ће договорена сарадња резултирати конкретним пројектима и активностима у наредном периоду.

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Тагови :

Меморијални центар Српске

уговор

Сарадња

Архив Војводине

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