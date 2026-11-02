Стара уредба више не важи: Путин одобрио нова правила

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Предсједник Русије Владимир Путин одобрио је нову уредбу о спровођењу споразума са Бјелорусијом о развоју војно-техничке сарадње из 2009. године. Указ је објављен на званичном интернет порталу правних информација.
"Налажем да се одобри приложена уредба о поступку спровођења споразума између Руске Федерације и Републике Бјелорусије о развоју војно-техничке сарадње од 10. децембра 2009. године", наводи се у документу.
Претходна уредба, у складу са новим указом, престаје да важи.
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Предсједник Русије одобрио је правила увоза и извоза производа војне намене са Бјелорусијом, додаје се у документу.
Уредбом се утврђује поступак састављања спискова војне опреме која се извози из Русије у Бјелорусију и обрнуто, поступак издавања одговарајућих дозвола, као и начин контроле ових процеса.
"Налажем да се одобри приложена уредба о поступку спровођења споразума између Руске Федерације и Републике Бјелорусије о развоју војно-техничке сарадње од 10. децембра 2009. године", наводи се у документу.
Претходна уредба, у складу са новим указом, престаје да важи.
Предсједник Русије одобрио је правила увоза и извоза производа војне намене са Бјелорусијом, додаје се у документу.
Уредбом се утврђује поступак састављања спискова војне опреме која се извози из Русије у Бјелорусију и обрнуто, поступак издавања одговарајућих дозвола, као и начин контроле ових процеса, пише Sputniknews.
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