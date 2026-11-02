Познато када се настављају преговори о најнижој плати у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић изјавио је да ће се разговори и повећању најниже плате бити настављени средином новембра када је планирана наредна сједница Економско-социјалног савјета.
Након данашње сједнице Економско-социјалног савјета, Станковић је рекао да сви социјални партнери сматрају да најнижа плата у Републици Српској мора бити повећана, али да још није постигнут договор о конкретном износу.
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"Радници очекују већу плату, не само да покривају трошкове већ да квалитетније живе", рекао је Станковић и подсјетио да су тренутно утврђени диференцирани износи најниже плате од 1.000 до 1.450 КМ, зависно од стручне спреме.
Станковић је навео да је Савез синдиката у протеклих годину дана припремио приједлог споразума о унапређењу положаја радника, који обухвата низ питања важних и за запослене и за послодавце.
Међу њима су уређење рада недјељом, превентивни љекарски прегледи, пооштравање казнене политике у области заштите на раду и унапређење права у вези са боловањем.
"Надамо се да ћемо о томе разговарати када буде конституисана Влада", рекао је Станковић новинарима у Бањалуци.
Напоменуо је и да је данас на сједници изнесен податак о планираном повећању пензија по редовном усклађивању од 7,5 до осам одсто, што додатно потврђује потребу за растом плата.
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Предсједник Уније послодаваца Републике Српске Зоран Шкребић је рекао да послодавци сматрају да је за преговоре неопходно обезбиједити усаглашену и непристрасну основу макроекономских показатеља.
"Не споримо да одређеног повећања мора бити, али је став послодаваца да оно мора бити у складу са макроекономским показатељима", рекао је Шкребић, преноси "Срна".
Указао је на проблеме у прерађивачкој индустрији, у којој се биљежи континуиран пад у посљедње четири године, уз смањење броја запослених и извоза, те повећање спољнотрговинског дефицита.
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Шкребић је истакао да је потребно водити рачуна о привредним гранама које имају потешкоће, посебно о извозно оријентисаним дјелатностима које стварају нову вриједност.
Уколико повећање превазиђе оквире које показују макроекономски показатељи, Шкребић је навео да би разлика требало да буде надокнађена смањењем пореза и доприноса, јер би то било усмјерено у корист плата радника.
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