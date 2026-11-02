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Да ли је ово "најљепша хаљина икад виђена"?

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02.11.2026 16:00

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Мaкена Грејс позира фотографима по доласку на пројекцију филма "Игре глади: Сунце над жетвом" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) у Уједињеном Краљевству, организовану за обожаваоце.
Фото: Scott A Garfitt/Invision/AP/Tanjug

Глумица Макена Грејс недавно је присуствовала премијери филма "The Hunger Games" у Лондону, а за ту прилику изабрала је нестварну креацију.

Ријеч је о раскошној тоалети модне куће Almée Couture, моделу "Spring Symphony" из колекције Le Jardin des Rêves, преноси б92.

Како се види, хаљину сирена кроја красе шарени детаљи, као и специфични вез који цјелокупној креацији даје један живописан приказ природе.

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Тоалета се састоји од шљокица, перлица, али и тродимензионалних цвјетних мотива. Посебну пажњу модних критичара привлаче љубичасти цвјетови у доњем дијелу који као да оживљавају овај пејзаж.

Глумица је своје издање употпунила минђушама бренда Анабела Chan, њежном шминком у розе боји, као и лијепо стилизованом фризуром.

Модна комбинација Макене Грејс изазвала је лавину позитивних коментара на мрежама, а многи су писали да је глумица Зендеја, позната по спектакуларним модним издањима, добила конкуренцију.

"Ова хаљина је нестварна", "Не желим да будем драматична, али ово је најљепша хаљина коју сам икада вид‌јела у животу", стоји у коментарима...

(б92)

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Тагови :

Макена Грејс

глумица

Пјевачица

хаљина

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