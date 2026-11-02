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Цецу испред студија дочекала дјевојчица која је заплакала, она одмах реаговала

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02.11.2026 15:39

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Цеца Ражнатовић
Фото: Youtube/ screenshot

Цецу Ражнатовић дочекала је уплакана дјевојчица испред студија Звезда Гранда на Кошутњаку, коју је пјевачица успјела да смири.

Наиме, након што је дала кратку изјаву за окупљене медије, Цеца је угледала дјевојчицу која је испред студија дошла због ње.

Она је одмах загрлила, али је након тога дјевојчица због загрљаја заплакала:

"Па што плачеш, немој да плачеш", рекла јој је Цеца.

Она је затим извадила поклон из ранца који је намијенила Цеци, а пјевачица јој се захвалила и поново чврсто загрлила.

Знала Војажеву тајну

Како је прије само неколико сати све портале обишла вијест да је њен млађи колега и пријатељ Михајло Веруовић Војаж постао отац, Цецује екипа Телеграфа питала да ли је видјела вијест:

"Видјела сам данас у медијима, али ја сам то знала! Од срца му честитам и желим младим родитељима да уживају у беби и да беба буде жива и здрава", рекла је Цеца.

На питање да ли се зна ког је пола беба, Цеца је само одмахнула рукама и ушла у студио.

(Телеграф)

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Тагови :

Светлана Цеца Ражнатовић

Цеца Ражнатовић

Пјевачица

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