Војаж постао отац! Ево са ким је добио дијете

Аутор:АТВ редакција
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Репер Михајло Веруовић Војаж постао је отац, преноси „Блиц“.
Војаж се већ неко вријеме није појављивао у јавности, а вијест да је добио дијете изненадила је и обрадовала његове фанове.
Михајло је дијете добио са вјереницом коју је дуго скривао од јавности. За њену трудноћу знали су само њихови најближи.
Подсјетимо, Војаж је раније био у вези са Анђелом Игњатовић Бресквицом.
(Блиц)
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