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Војаж постао отац! Ево са ким је добио дијете

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02.11.2026 11:55

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Војаж постао отац! Ево са ким је добио дијете

Репер Михајло Веруовић Војаж постао је отац, преноси „Блиц“.

Војаж се већ неко вријеме није појављивао у јавности, а вијест да је добио дијете изненадила је и обрадовала његове фанове.

Михајло је дијете добио са вјереницом коју је дуго скривао од јавности. За њену трудноћу знали су само њихови најближи.

Био у дугој вези са Бресквицом

Подсјетимо, Војаж је раније био у вези са Анђелом Игњатовић Бресквицом.

(Блиц)

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Тагови :

Михајло Веруовић Војаж

Пјевач

репер

Војаж постао отац

беба

вјереник

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