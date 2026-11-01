Хоспитализован чувени пјевач: Отказани сви концерти

Аутор:АТВ редакција
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Група "Deep Purple" саопштила је да неће моћи да одржи вечерашњи концерт у дворани „Кју Ај Арена“ у Лајпцигу, као ни сутрашњи наступ у дворани „Шпортхале“ у Хамбургу.
Разлог је хитан медицински случај који се догодио фронтмену бенда Ијану Гилану, због чега је тренутно хоспитализован.
„Свјесни смо да ово саопштење долази у посљедњем тренутку и дијелимо разочарање свих наших дивних фанова због чињенице да нећемо моћи да наступимо у Лајпцигу и Хамбургу."
Deep Purple и њихов тим усредсређени су на проналажење одговарајућих нових термина за одржавање оба концерта.
Све купљене улазнице важиће и за нове датуме.
Уз много љубави и поштовања“, пише у објави на Инстаграму.
Ијан Гилан је легендарни британски пјевач и фронтмен групе „Deep Purple“, а свјетску славу стекао је као члан чувене поставе „Mark II“ бенда, којој се придружио 1969. године, преноси б92.
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