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Хоспитализован чувени пјевач: Отказани сви концерти

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01.11.2026 17:20

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Микрофон студио пјевање
Фото: Suvan Chowdhury/Pexels

Група "Deep Purple" саопштила је да неће моћи да одржи вечерашњи концерт у дворани „Кју Ај Арена“ у Лајпцигу, као ни сутрашњи наступ у дворани „Шпортхале“ у Хамбургу.

Разлог је хитан медицински случај који се догодио фронтмену бенда Ијану Гилану, због чега је тренутно хоспитализован.

„Свјесни смо да ово саопштење долази у посљедњем тренутку и дијелимо разочарање свих наших дивних фанова због чињенице да нећемо моћи да наступимо у Лајпцигу и Хамбургу."

Deep Purple и њихов тим усредсређени су на проналажење одговарајућих нових термина за одржавање оба концерта.

Све купљене улазнице важиће и за нове датуме.

Уз много љубави и поштовања“, пише у објави на Инстаграму.

Ијан Гилан је легендарни британски пјевач и фронтмен групе „Deep Purple“, а свјетску славу стекао је као члан чувене поставе „Mark II“ бенда, којој се придружио 1969. године, преноси б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

концерт

музичар

Ијан Гилан

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