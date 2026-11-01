Глумац преминуо прије 23 године, удовица му се и даље редовно обраћа: „Разговарам с њим сваког дана“

Аутор:АТВ редакција
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Удовица глумца Џона Ритера, глумица Ејми Јазбек, открила је да и више од двије деценије након његове смрти свакодневно разговара са покојним супругом.
Јазбек (64) испричала је да му се и даље редовно обраћа, као да је још увијек дио њеног свакодневног живота, преносе свјетски медији.
„Још увијек разговарам са Џоном. Стално му се обраћам... Разговарам с њим сваког дана“, рекла је глумица.
Открила је и да она и Ритерово троје дјеце из првог брака често дијеле тренутке за које вјерују да би покојни глумац посебно уживао у њима. Ријеч је, како је објаснила, о ситуацијама попут појављивања неког новог комичара или призора физичке комедије.
Такви тренуци дају им осјећај да је Ритер и даље „са њима или поред њих“.
Говорећи о губитку супруга, Јазбек је истакла да јој посебно недостаје могућност да га посматра као оца њихове дјеце.
„То обухвата све. Његову људскост, његову комедију, његову емпатију, његову фрустрацију свијетом“, казала је она, преноси „Њујорк пост“.
Ритер је са првом супругом Ненси Морган, с којом је био у браку од 1977. до 1996. године, добио синове Џејсона (46) и Тајлера (41) те кћерку Карли (44).
Са Ејми Јазбек добио је сина Ноа (27), а вјенчали су се 1999. године, годину дана након његовог рођења.
Глумица је открила и да би Ритеру посебно сметало када би неко неправедно поступао према њиховој дјеци.
Џон Ритер преминуо је 11. септембра 2003. године, у 55. години, након што се срушио на снимању серије „8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter“, коју је емитовала телевизијска мрежа Еј-Би-Си.
Узрок смрти била је дисекција аорте, ријетко, али по живот опасно стање код којег долази до оштећења унутрашњег слоја аорте, главне артерије која одводи крв из срца.
Само неколико седмица након његове смрти, Јазбек је основала Фондацију Џон Ритер за здравље аорте, с циљем подизања свијести о овом стању и спречавања сличних трагедија.
„Насљеђе је одржавање његове породице живом“, рекла је Јазбек 2023. године.
Она и чланови Ритерове породице и данас чувају успомену на глумца, између осталог, и кроз заједничку групну преписку.
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