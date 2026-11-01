Миљана Кулић имала саобраћајку са сином Жељком

Аутор:АТВ редакција
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Прошле ноћи, Миљана Кулић вратила се у ријалити „Елита“, будући да у уговору има ставку да редовно виђа сина Жељка, али је по самом уласку шокирала све цимерке и цимере.
Наиме, Миљана је открила да је на путу доживјела саобраћајну незгоду док је колима била породично са мајком Маријом Кулић и малим Жељком.
Након што се вијест проширила Бијелом кућом, Иван Маринковић, отац дјечака, одмах је скочио и био видно забринут за његово стање.
„Питао сам Миљану какву је незгоду имала, саобраћајну смо имале, она и Марија“, рекао је Иван.
Убрзо након тога, Миљана је потврдила у “пушионици“ вијест о саобраћајној незгоди.
Миљана је рекла да је дијете добро, те да нема потребе за бригу, преноси Република.рс
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