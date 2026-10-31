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Преминула глумица Огњанка Огњановић

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31.10.2026 12:45

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Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Глумица Огњанка Огњановић, мајка Ање Мандић, преминула је у 77. години. Тужну вијест саопштила је њена кћерка на друштвеним мрежама.

Наиме, Анастасија Мандић је на свом Инстаграм профилу објавила њену фотографију уз коју је написала:

„У коју ријеч стане највише љубави? Мајка. Путуј са анђелима у загрљај твом Миши. Волимо те, храбра наша, душо моје душе“, написала је она.

Ко је била Огњанка?

Огњанка Огњановић била је српска и југословенска глумица, рођена 12. априла 1949. године у Шапцу.

Током вишедеценијске каријере оставила је значајан траг у позоришту, на филму и телевизији. Посебно се издваја њена насловна улога у телевизијској драми „Милева Ајнштајн“ из 1972. године, а публика је памти и по остварењима „Коштана“ и „Рањена земља“, као и серији „Село гори, а баба се чешља“.

Била је у браку са глумцем Милошем Жутићем, са којим има сина Ђорђа, док је из првог брака са балетским играчем Предрагом Радојковићем добила кћерку Анастасију Ању Мандић, која је такође позната глумица. Огњанка потиче из умјетничке породице, а њени родитељи били су глумица Загорка Огњановић и позоришни редитељ Александар Огњановић.

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Тагови :

Огњанка Огњановић

глумица

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