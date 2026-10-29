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Преминуо Патрик Стјуарт

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29.10.2026 21:13

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Преминуо Патрик Стјуарт
Фото: Tanjug / AP / Richard Shotwell

Патрик Стјуарт, легендарни капетан Пикар, преминуо је 28. октобра 2026. године у 86. години у Лос Анђелесу, након дуге и тешке борбе са Алцхајмеровом болешћу и деменцијом са Левијевим тијелима.

Вијест је у четвртак објављена на његовом званичном Инстаграм профилу.

„С великом тугом објављујемо да је сер Патрик Стјуарт преминуо јуче у свом дому у Лос Анђелесу, уз брижну његу своје вољене супруге Сани, након кратке и дирљиве борбе са Алцхајмеровом болешћу и деменцијом са Левијевим тјелешцима“, наводи се у саопштењу.

Сер Патрик Стјуарт (1940–2026) био је легендарни британски глумац, најпознатији по улогама капетана Жан-Лика Пикара у франшизи „Звјездане стазе“ и професора Икс у серијалу „Икс-мен“.

Рођен је 13. јула 1940. године у радничкој породици у Мирфилду, у Јоркширу. Дјетињство су му обиљежили сиромаштво и породично насиље од стране оца, због чега је касније постао гласни борац за права жртава насиља. Напустио је школу са 15 година како би радио као новинар, али је убрзо добио стипендију за глумачку школу Бристол Олд Вик.

Позоришна каријера

Постао је члан престижне Краљевске шекспировске трупе 1966. године. Провео је више од двије деценије на позоришним даскама, играјући улоге у драмама попут „Магбета“, „Хамлета“ и „Отела“.

Важио је за једног од најистакнутијих шекспировских глумаца своје генерације прије него што је стекао глобалну славу на телевизији.

Холивудски успјех и култне улоге

Добио је улогу капетана Пикара у серији „Звјездане стазе: Нова генерација“ 1987. године, што му је донијело свјетску славу и трајну популарност.

Оживио је лик професора Чарлса Ксавијера у блокбастеру „Икс-мен“ 2000. године, улогу коју је успјешно поновио више од двије деценије.

Женио се три пута и имао је двоје дјеце из првог брака.

Био је страствени навијач фудбалског клуба Хадерсфилд Таун и близак пријатељ са глумцем Ијаном Макеленом.

Краљица Елизабета Друга додијелила му је витешку титулу (сер) 2010. године за допринос умјетности и драми.

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Тагови :

Патрик Стјуарт

глумац

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