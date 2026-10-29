Такмичар „Суперталента“ срушио се на сцени, гледаоци згрожени реакцијом жирија: „Гдје вам је људскост?“

Аутор:АТВ редакција
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Нова сезона популарног шоуа „Суперталент“ поново изазива бројне реакције на друштвеним мрежама.
Овога пута пажњу гледалаца привукла је најава нове епизоде у којој се види како један од кандидата пада на позорници, што је покренуло расправу о реакцији жирија и продукције.
У жирију су Маја Шупут, Мартина Томчић, Давор Билман и Фабијан Павао Медвешек, а дио публике критиковао је њихову реакцију на ситуацију приказану у кратком исјечку.
Снимак не открива шта се тачно догодило нити да ли је кандидату заиста позлило или је пад био дио наступа. Упркос томе, поједини гледаоци сматрали су да је требало одмах реаговати и помоћи му.
„Немојте се случајно устати и човјеку помоћи. Гдје је нестао човјек? Овај ‘Суперталент’ је одавно требало укинути“, написала је једна гледатељка.
Други гледалац такође је изразио незадовољство: „Која срамота, сви гледају, нико да помогне. Ужас.“
Оштру критику упутила је и једна коментаторка, која је довела у питање реакцију чланова жирија.
„Срам да вас буде, како можете сједити на тим столицама и гледати како човјек пада? Ужас, гдје вам је срце и људскост?“, поручила је.
Дио гледалаца критиковао је и телевизијску кућу због начина на који је искористила овај догађај у најави емисије.
„Зар је пренос уживо? Није. То значи да су приказали како човјек пада само да подигну гледаност. Ако је тако, фуј и за емисију и за телевизијску кућу“, поручила је једна гледатељка.
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