Харали естрадом, а онда нестали: Гдје су данас пјевачи који су обиљежили једну музичку епоху

Аутор:АТВ редакција
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Крај деведесетих и почетак 2000-их донијели су хитове уз које је одрастала читава генерација.
Некада су били међу најпопуларнијим именима на музичкој сцени, а данас се ријетко појављују у јавности.
Пјевали смо њихове хитове, чекали их на телевизији и знали сваку ријеч њихових добро познатих пјесама. Данас неки живе далеко од рефлектора, док су други напустили Босну и Херцеговину, али њихове пјесме и даље буде носталгију, пише „Експрес“.
Крај деведесетих и почетак 2000-их донијели су хитове који су обиљежили одрастање једне генерације. Њихови извођачи били су чести гости телевизијских емисија, а пјесме су се слушале на радију, у аутомобилима, клубовима и на забавама. Данас нека од тих имена ријетко виђамо у јавности.
Фуад Бацковић Деен био је једна од највећих поп звијезда у БиХ почетком 2000-их. Популарност је стекао као члан групе „Севен Ап“, а потом је изградио и успјешну соло каријеру. Публика га посебно памти по пјесми „Ин д диско“, с којом је 2004. године представљао БиХ на „Евровизији“. Након студија модног бизниса у Милану повукао се са музичке сцене и преселио у Лос Анђелес, гдје данас живи и бави се модом и креативним пројектима. Не планира повратак на естраду, а у интервјуима истиче да му одговара мирнији живот далеко од јавности.
Ирина Капетановић остала је упамћена по пјесми „Мразеви“, али и хитовима групе „Ирина и ВИ“, међу којима су „Гавран“ и „Трагови прошлости“. Својим снажним гласом оставила је значајан траг на домаћој музичкој сцени, а 2016. године преселила се у Данску, гдје живи у Оденсеу. Према медијским извјештајима, повукла се из активног бављења музиком и ријетко се појављује у јавности.
Селма Мухединовић била је једно од познатијих бх. поп имена с краја деведесетих и почетка новог миленијума. Публика је памти по пјесмама „Шта да радим с тобом ја“, „Пази да се не заљубиш“ и „Аладин“. Објавила је пет студијских албума, а радила је и као професорица виолине. Године 2006. повукла се са сцене. Данас је удата за Хариса Силајџића и живи у Сарајеву.
Самир Мујагић, фронтмен групе „СМС“, обиљежио је почетак 2000-их пјесмама „Добродошла, туго“, „Иди“ и „За кога ове сузе падају“. Група је објавила неколико албума и одржала више од 150 концерата широм БиХ и региона. Након више од десет година на сцени, Мујагић се повукао из јавног музичког живота. Према медијским извјештајима, данас живи у Минхену и ради у аудио-индустрији.
Далал Мидхат, некадашња чланица групе „Ерато“, коју је чинила са Аидом Јашаревић, наставила је музички пут и након распада дуа. Њихове пјесме обиљежиле су средину 2000-их, а Далал је поново привукла велику пажњу 2016. године, када је са Дееном и Аном Руцнер представљала БиХ на „Евровизији“ с пјесмом „Љубав је“. Касније се посветила и друштвеним и едукативним пројектима, изван класичне естраде. Аида се, с друге стране, повукла из јавног музичког живота.
Нино Пршеш остао је препознатљив по пјесми „Хано“, с којом је представљао БиХ на „Евровизији“ 2001. године. Спој попа и електронског звука издвајао га је на тадашњој сцени, а осим пјевања бавио се компоновањем и продукцијом. Према ранијим медијским извјештајима, касније се посветио педагошком раду и музици изван естрадних рефлектора.
Међу именима која су обиљежила домаћу рок сцену био је и Хамза Ражнатовић, фронтмен сарајевске групе „Макбет“. Након периода у којем је бенд био препознатљив међу љубитељима домаћег рока, Ражнатовић се повукао из јавности. Према ранијим извјештајима, остао је повезан са студијским радом и пословима везаним за филмску продукцију.
Њихове каријере кренуле су различитим правцима. Неки су промијенили државу, други професију, а неки су одлучили да приватни живот ставе испред популарности. Ипак, пјесме које су обиљежиле једно вријеме остале су дио колективног сјећања публике. Њихова имена данас можда нису свакодневно у насловима, али први тактови некадашњих хитова и даље буде носталгију за временом када су радио и телевизија стварали звијезде.
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