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Весна Змијанац има здравствене проблеме: Отказала наступ

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30.10.2026 09:22

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Весна Змијанац
Фото: Youtube/Kurir

Пјевачица Весна Змијанац требало је синоћ, 29. октобра, да наступи у једној кафани у Скадарлији, али је наступ отказан.

Тим поводом осванула је објава на њеном званичном Инстаграм профилу. Као разлог отказивања наводи се њено здравствено стање.

"Драги моји, нажалост, због здравствених проблема нисам у могућности да вечерас наступим. Хвала вам на разумијевању", написала је Весна Змијанац и додала:

"Ускоро се поново дружимо! Љуби вас и воли ваша Весна Змијанац", поручила је пјевачица.

(Телеграф)

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Тагови :

Весна Змијанац

Пјевачица

здравствени проблеми

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