Весна Змијанац има здравствене проблеме: Отказала наступ

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Весна Змијанац требало је синоћ, 29. октобра, да наступи у једној кафани у Скадарлији, али је наступ отказан.
Тим поводом осванула је објава на њеном званичном Инстаграм профилу. Као разлог отказивања наводи се њено здравствено стање.
"Драги моји, нажалост, због здравствених проблема нисам у могућности да вечерас наступим. Хвала вам на разумијевању", написала је Весна Змијанац и додала:
"Ускоро се поново дружимо! Љуби вас и воли ваша Весна Змијанац", поручила је пјевачица.
(Телеграф)
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