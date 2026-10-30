Ови познати мушкарци пресадили су косу: Нова фризура кошта право богатство

Аутор:АТВ редакција
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Трансплантација косе више није табу тема, па познати све отвореније говоре о захватима, показују резултате и објављују фотографије из клиника.
Густа коса за многе је симбол младоликог изгледа, а поједини мушкарци са јавне сцене спремни су да издвоје озбиљан новац како би поново имали фризуру какву памте из млађих дана.
Трансплантација косе више није табу тема, па познати све отвореније говоре о захватима, показују резултате и објављују фотографије из клиника, пише „Експрес“.
Међу њима су музичари, глумци, водитељи и спортисти. Неки су се одлучили за интервенцију у Сарајеву, други су помоћ потражили у Турској, Србији или Хрватској, а поједини су о свом искуству говорили без задршке.
Фронтмен „Забрањеног пушења“ Сејо Сексoн, чије је право име Давор Сучић, трансплантацију косе обавио је у Сарајеву у јулу 2025. године.
Одлуку није скривао, а јавност је могла да види и снимке повезане са захватом. Његов одлазак на трансплантацију привукао је пажњу управо зато што је ријеч о музичару којег публика деценијама познаје по специфичном изгледу.
Пјевач Осман Хаџић такође је одлучио да ријеши проблем проријеђене косе, и то у Сарајеву. На захват га је, како је сам испричао, наговорио дугогодишњи пријатељ и фризер Самир Тоскић.
„Урадио сам трансплантацију косе на наговор мог дугогодишњег пријатеља и фризера Самира Тоскића. Све је прошло у најбољем реду и сада имам косу као када сам 1990. године објавио свој први албум“, казао је Хаџић раније за медије.
Глумац и водитељ Драган Маринковић Маца о трансплантацији је обавијестио пратиоце на друштвеним мрежама у мају 2022. године. Објавио је фотографије на којима је потпуно обријане главе, са исцртаним линијама на тјемену које су означавале подручје интервенције. На једној од фотографија држао је у рукама своју ошишану косу.
У свом препознатљивом, духовитом стилу поручио је:
„За неке ствари никад није касно, за ове никад није рано.“
Маца је касније говорио да је трансплантирао предњи дио косе и да је задовољан резултатом. Истицао је и да шампони и ампуле не могу учинити да коса поново израсте тамо гдје је нема, док трансплантацију сматра трајним рјешењем.
Српски фудбалер Немања Гудељ трансплантацију косе обавио је у Турској. Након захвата показао је резултате и фотографије прије и послије, не скривајући задовољство промјеном.
„Са одушевљењем са вама дијелим резултате моје трансформације косе! Прије девет мјесеци повјерио сам доктору своју трансплантацију косе и резултати су невјероватни“, написао је Гудељ уз објаву.
Хрватски пјевач Тони Цетински такође је јавно показао да се одлучио за трансплантацију косе. Фотографије из ординације објављивао је на друштвеним мрежама, а посебно је нагласио да због захвата није морао да путује изван Хрватске.
Његова објава изазвала је бројне реакције, а пјевач се и током самог процеса шалио на свој рачун.
Црногорски пјевач Бојан Маровић о проблему губитка косе говорио је отворено, а медији су писали да је трансплантацији приступио два пута.
Према тим наводима, први покушај није донио резултат какав је очекивао, па се одлучио за нови захват у једној сарајевској клиници.
Глумац и водитељ Милан Калинић такође је говорио о проблему губитка косе и одлуци да се подвргне трансплантацији. Спомињао је да му је захват помогао да ријеши оно што га је мучило, а његово име нашло се међу познатима који су се одлучили за овај естетски поступак.
Музичар Самир Ћеремида Ћера, познатији као Ћера, трансплантацију косе обавио је 2019. године, о чему су тада извјештавали медији. И он се нашао међу јавним личностима које су одлучиле да промијене изглед уз помоћ савремених метода пресађивања косе.
У медијским прегледима познатих мушкараца који су се одлучили за трансплантацију спомињали су се и глумац Бранислав Лечић те пјевач Данијел Алибабић. Ипак, за њих нема толико детаљних јавних изјава и фотографија самог поступка као за неке од њихових колега.
С друге стране, за пјевача Сашу Ковачевића медији су писали да је користио ПРП третман, методу која подразумијева примјену властите крвне плазме с циљем подстицања раста косе. За разлику од трансплантације, ПРП не подразумијева пресађивање фоликула.
На крају, оно што многе највише занима јесте колико су ови третмани приступачни и колико кошта нова коса.
Према доступним подацима, трансплантација косе може коштати неколико хиљада марака, а коначна цијена зависи од методе и клинике. У домаћим клиникама цијене оваквих захвата крећу се од 990 евра, односно око 1.935 КМ, до приближно 3.000 КМ.
У Турској се цијене разликују у зависности од клинике, методе и одабраног пакета, па могу износити од око 2.390 до готово 6.000 евра, односно приближно од 4.675 до 11.735 КМ.
(Аваз)
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