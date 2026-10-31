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Умјесто журки, породичан мир! Слобина супруга за рођендан окупила најближе, ово је растопило срца

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31.10.2026 12:33

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Слоба и Јелена Радановић
Фото: Youtube/Blic

Јелена Радановић, супруга фолк певача Слобе Радановића, јуче је прославила рођендан загазивши у пету деценију.

Јелена је показала своју торту и шта су јој укућани спремили а сада је потпуно разњежила све објавом.

Она је позирала са дјецом у трпезарији а очигледно је да је уживала са њима у посебном дану.

Јелени су њени најближи припремили чак двије торте а једна је посебно привукла пажњу детаљима на њој у виду гљива.

Супруга пјевача је на врло скроман и сведен начин прославила свој посебан дан а иако би многи очекивали да буде гламурозних ресторана и журки Јелена је показала да јој је породица и мир на 1. мјесту.

Јелена Радановић
Јелена Радановић
Instagram/jeja.radanovic

Позитивни коментари и честитке пратилаца одмах су преплавили друштвене мреже, а многи су истакли да пјевачева изабраница блиста у петој деценији.

Ова слика растопила је сва срца, а Јелени још увијек пристижи честитке са свих страна.

Слоба Радановић је недавно говорио о жени током гостовања код Гордане Узелац:

- Ја увијек кажем да се мени код ње допало то што првенствено није дозволила да јој други кроје мишљење о мени, него је имала сама своје изграђено мишљење о мени и, овај, није падала под утицај те неке слике коју су људи тада можда хтјели да створе о мени. То ме је некако привукло, зато што сам видео да размишља жена својим мозгом и када сам је мало боље упознао, онда сам схватио колико је она у суштини прво интелигентна, па и емотивна, колики је борац и колико је лијепа, па све то заједно када се упакује, онда је то...

Водитељка се на то надовезала констатацијом: "То је жена за сва времена", на шта је Слоба потврдио: "Тако је", преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јелена Радановић

Слоба Радановић

Пјевач

рођендан

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