Умјесто журки, породичан мир! Слобина супруга за рођендан окупила најближе, ово је растопило срца

Аутор:АТВ редакција
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Јелена Радановић, супруга фолк певача Слобе Радановића, јуче је прославила рођендан загазивши у пету деценију.
Јелена је показала своју торту и шта су јој укућани спремили а сада је потпуно разњежила све објавом.
Она је позирала са дјецом у трпезарији а очигледно је да је уживала са њима у посебном дану.
Јелени су њени најближи припремили чак двије торте а једна је посебно привукла пажњу детаљима на њој у виду гљива.
Супруга пјевача је на врло скроман и сведен начин прославила свој посебан дан а иако би многи очекивали да буде гламурозних ресторана и журки Јелена је показала да јој је породица и мир на 1. мјесту.
Позитивни коментари и честитке пратилаца одмах су преплавили друштвене мреже, а многи су истакли да пјевачева изабраница блиста у петој деценији.
Ова слика растопила је сва срца, а Јелени још увијек пристижи честитке са свих страна.
Слоба Радановић је недавно говорио о жени током гостовања код Гордане Узелац:
- Ја увијек кажем да се мени код ње допало то што првенствено није дозволила да јој други кроје мишљење о мени, него је имала сама своје изграђено мишљење о мени и, овај, није падала под утицај те неке слике коју су људи тада можда хтјели да створе о мени. То ме је некако привукло, зато што сам видео да размишља жена својим мозгом и када сам је мало боље упознао, онда сам схватио колико је она у суштини прво интелигентна, па и емотивна, колики је борац и колико је лијепа, па све то заједно када се упакује, онда је то...
Водитељка се на то надовезала констатацијом: "То је жена за сва времена", на шта је Слоба потврдио: "Тако је", преноси Телеграф.
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