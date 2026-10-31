Жељко Митровић најавио отказе, огласила се Јована Јеремић

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Водитељка Јована Јеремић вратила се својим редовним пословним обавезама и вођењу викенд јутарњег програма на телевизији Пинк након кратког одмора на Кипру, гдје је боравила са партнером Милошем Стојановићем Тигром. Жељко Митровић, власник Пинк медија групе, огласио се недавно на свом Инстаграму и открио да је дао масовне отказе радницима, а Јована Јеремић је сада открила да ли се плаши да ће остати без посла.
Јована Јеремић је истакла да се не боји отказа и да ради свој посао најбоље што уме.
"Ја се не бојим отказа из разлога што ја ово што радим, радим свој посао, свој жанр најбоље од свих. И не постоји неко ко у овој држави ради боље инфотаинмент од Јоване Јеремић. Ја сам овај смјер и увела, ја сам га и направила, ја сам га измислила. Још увијек се нико на нашим просторима није појавио ко може мени у том контексту да парира. Што се тиче рејтинга, гледаности и људи који прате мој програм, ја сам апсолутно број један. И мене је рејтинг довео на ову телевизију, рејтинг ме одржава све вријеме", рекла је Јована Јеремић.
Србија
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Иначе, Јована Јеремић сада само викендом води Јутарњи програм, што јој, и те како прија.
„Ја сам дошла у своје радно вријеме. Моје радно вријеме је суботом и недјељом, није понедјељак, уторак, сриједа, четвртак, петак. За то су друге колегинице задужене. Према томе, ја никада и не узимам одмор, осим љета, када спајам два-три викенда. И то је то, нема ту шта.“
Подсјетимо, Жељко Митровић је у свом обраћању рекао да је за сада око 150 људи добило отказ, али да ће их бити још.
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"Један од најтежих дана у мом животу, пун емоција, љубави, топлине и разумијевања, распустио сам све ансамбле у Театру Одеон, 150 људи је остало без посла, отприлике у цијелом систему мораћу да отпустим око хиљаду људи, заправо из десетак компанија које још нису стигле до “зелене гране” Видимо се драги пријатељи у неким бољим временима! Воли вас ваш Желс", написао је Жељко.
Иначе, Јована Јеремић се обрушила на Снежану Борјан због Сање Маринковић, истичући да јој се "накачила да буде популарна", као и да "неке жене имају своје каријере, а не мужевљеве".
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