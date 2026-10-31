Logo

Јелена Карлеуша се вратила на Инстаграм!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
31.10.2026 14:55

Коментари:

0
JK Jelena Karleuša
Фото: Iks/Jelena Karleuša

Јелена Карлеуша поново је активна на Инстаграму, гдје је отворила нови профил и позвала своје пратиоце да је запрате.

Пјевачица је тако направила нови корак на друштвеним мрежама након што је њен првобитни налог у више наврата био угашен.

Карлеуша је на свом ранијем профилу имала чак 2,5 милиона пратилаца, а управо је Инстаграм годинама био једна од платформи на којима је редовно комуницирала са публиком. Тамо је често објављивала фотографије својих модних издања, атрактивне и провокативне аутфите, али и садржаје из приватног и пословног живота.

Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша коментарисала резултате избора у Србији

Њене објаве неријетко су привлачиле велику пажњу, а пјевачица је важила за једну од најпраћенијих домаћих јавних личности на овој друштвеној мрежи. Ипак, након проблема са претходним налогом, сада је одлучила да отвори нови профил и поново окупи своју публику на једном мјесту.

- Велики поздрав свим мојим фановима. Ево мало лијепих вијести за вас. Запратите нови инста налог @jkentertainmentt - поручила је поп звијезда у аудио обраћању фановима на својим мрежама.

За сада на новом налогу нема објављених фотографија ни снимака, али је Карлеуша већ позвала кориснике да је запрате. Занимљиво је и да она тренутно прати свега 60 профила, међу којима су и налози њених ћерки Атине и Нике.

Остаје да се види када ће пјевачица почети да објављује садржај и да ли ће се на новом профилу вратити препознатљивим модним комбинацијама и фотографијама којима је раније привлачила пажњу на Инстаграму, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јелена Карлеуша

Инстаграм

Пјевачица

Коментари (0)

Прочитајте више

Јелена Карлеуша страственим пољупцем озваничила везу са 25 година млађим

Сцена

Веза озваничена: Карлеуша се страсно љуби са 25 година млађим!

1 седм

0
Јелена Карлеуша, Ника и Атина пјевачица и кћерке спот

Сцена

Атина Тошић се враћа у Србију: Карлеуша уплашена због ситуације

1 седм

0
Јелена Карлеуша

Сцена

Јелена Карлеуша промијенила став о абортусу: Ево шта је сада поручила

2 седм

0
Јелена Карлеуша, пјевачица

Сцена

"Ратнохушкачке пјесме, то је дио њихове идеологије": ЈК оштро о Јакову и Томпсону

2 седм

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Сцена

Преминула глумица Огњанка Огњановић

3 ч

0
Слоба и Јелена Радановић

Сцена

Умјесто журки, породичан мир! Слобина супруга за рођендан окупила најближе, ово је растопило срца

3 ч

0
Сејо Сексoн, Осман Хаџић, Драган Маринковић Маца и Немања Гудељ не крију да су пресадили косу. Ево ко се још одлучио на захват и колико кошта трансплантација.

Сцена

Ови познати мушкарци пресадили су косу: Нова фризура кошта право богатство

1 д

0
Весна Змијанац

Сцена

Весна Змијанац има здравствене проблеме: Отказала наступ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима