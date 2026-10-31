Јелена Карлеуша се вратила на Инстаграм!

Аутор:АТВ редакција
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Јелена Карлеуша поново је активна на Инстаграму, гдје је отворила нови профил и позвала своје пратиоце да је запрате.
Пјевачица је тако направила нови корак на друштвеним мрежама након што је њен првобитни налог у више наврата био угашен.
Карлеуша је на свом ранијем профилу имала чак 2,5 милиона пратилаца, а управо је Инстаграм годинама био једна од платформи на којима је редовно комуницирала са публиком. Тамо је често објављивала фотографије својих модних издања, атрактивне и провокативне аутфите, али и садржаје из приватног и пословног живота.
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Њене објаве неријетко су привлачиле велику пажњу, а пјевачица је важила за једну од најпраћенијих домаћих јавних личности на овој друштвеној мрежи. Ипак, након проблема са претходним налогом, сада је одлучила да отвори нови профил и поново окупи своју публику на једном мјесту.
- Велики поздрав свим мојим фановима. Ево мало лијепих вијести за вас. Запратите нови инста налог @jkentertainmentt - поручила је поп звијезда у аудио обраћању фановима на својим мрежама.
За сада на новом налогу нема објављених фотографија ни снимака, али је Карлеуша већ позвала кориснике да је запрате. Занимљиво је и да она тренутно прати свега 60 профила, међу којима су и налози њених ћерки Атине и Нике.
Остаје да се види када ће пјевачица почети да објављује садржај и да ли ће се на новом профилу вратити препознатљивим модним комбинацијама и фотографијама којима је раније привлачила пажњу на Инстаграму, преноси Телеграф.
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