Од џиновског црва до одсјечене руке: Хајди Клум годинама шокира костимима

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка манекенка и телевизијска звијезда Хајди Клум поново је успјела да изненади јавност својим костимом за Ноћ вјештица.
Позната по невјероватним трансформацијама и оригиналним маскама, ове године отишла је корак даље и појавила се као огромна, крвава одсјечена људска рука.
Клум је свој необичан костим представила на традиционалној забави поводом Ноћи вјештица у Њујорку, коју ове године организује по 25. пут. Њено издање привукло је велику пажњу, а готово је немогуће било препознати славну манекенку.
heidi klum is really the queen of halloween lmao https://t.co/Pmx83b7yVz— 2000s (@PopCulture2000s) November 1, 2026
Костим је представљао њену лијеву руку, са дугим црвеним ноктима, прстењем и свим детаљима људског длана, укључујући линије, вене и тетоважу имена њеног супруга Тома Каулица. На врху огромне руке налазили су се крвави детаљи који су додатно појачали језив утисак.
За ову трансформацију било је потребно између пет и шест сати облачења, док је сама израда костима трајала много дуже. Клум је признала да је највећи изазов био носити га јер је био веома тежак.
Идеју је добила годину дана раније, када је посматрала своју руку и помислила да би на неки начин могла да смјести цијело тијело у њу. Њен супруг ове године није био уз њу на забави јер се налази на музичкој турнеји, али је његово име остало дио костима.
Хајди Клум већ више од двије деценије важи за краљицу Ноћи вјештица, а њени костими одавно су постали један од најзанимљивијих дијелова овог празника. Сваке године труди се да надмаши претходну, а за трансформације ангажује читаве тимове шминкера, костимографа и стручњака за специјалне ефекте.
a evolução da heidi klum mostra como ninguém ama halloween como ela, e é quase impossível de existir a possibilidade de tentar adivinhar qual será a próxima fantasia, ela é super aleatória e sai completamente do óbvio 🎃 https://t.co/sPZnJvoxaJ— sr. diego lima (@SrDiegoLima) October 31, 2026
Њена традиција почела је 2000. године, када је на својој првој забави носила црни костим инспирисан фетиш-модом, уз необичну фризуру са плетеницама.
Већ наредне године појавила се као лејди Годива, а 2002. године изабрала је лик чувене анимиране јунакиње Бети Буп.
Године 2003. била је златно ванземаљско биће, док је 2004. одабрала костим црвене вјештице. Наредне године претворила се у вампирицу, а 2006. инспирацију је пронашла у библијској причи о забрањеном воћу, па се појавила као џиновска јабука.
Године 2007. била је мачка, док је 2008. одабрала лик Кали, хиндуистичке богиње смрти и времена, са више руку и упечатљивим детаљима. Годину касније појавила се као гавран.
Посебно необичан костим носила је 2010. године, када се трансформисала у огромно ванземаљско роботско биће. За ту прилику користила је и ходалице на штулама како би изгледала много више.
Година 2011. била је посебно занимљива јер се Клум маскирала два пута. Прво се појавила као људско тијело без коже, у језивој анатомској верзији, а затим као мајмуница, заједно са тадашњим супругом Силом.
Године 2012. изабрала је Клеопатру, а 2013. године потпуно другачију трансформацију – појавила се као старија верзија себе, са борама, старачким пјегама и израженим венама.
Услиједила је 2014. година и костим огромног лептира, са шареним крилима и детаљном шминком.
Једно од њених најпознатијих издања било је 2015. године, када се претворила у Џесику Ребит, заводљиву анимирану јунакињу из филма „Ко је смјестио Зеки Роџеру“. Трансформација је укључивала упечатљиву црвену хаљину, плаву косу и бројне протетичке додатке.
Године 2016. одлучила је да направи неколико својих двојница. На забаву је стигла у друштву пет жена које су, уз помоћ шминке, перика и специјалних ефеката, изгледале готово идентично као она.
Наредне године инспирацију је пронашла у споту Мајкла Џексона за пјесму „Тхриллер“, па се појавила као језиви вукодлак.
Године 2018. заједно са тадашњим партнером, а данас супругом Томом Каулицом, одабрала је ликове из анимираног филма „Шрек“. Клум је била принцеза Фиона, док је Каулиц био Шрек.
Годину касније поново је шокирала јавност, када се претворила у застрашујуће ванземаљско биће, уз бројне крваве детаље и специјалне ефекте.
Због пандемије вируса корона 2020. године није организовала традиционалну забаву, али је са породицом снимила необичан кратки хорор-филм поводом Ноћи вјештица. Ни 2021. није одржала класичну забаву, већ је објавила језиви кратки филм.
Након паузе, Клум се 2022. вратила на велика врата и изабрала један од најнеобичнијих костима до тада – постала је џиновски црв.
У костиму који јој је готово потпуно прекривао тијело појавила се на забави, а њено кретање по црвеном тепиху изазвало је бројне реакције. Овај изглед постао је виралан на друштвеним мрежама.
Године 2023. претворила се у раскошног пауна. У реализацији костима учествовало је и девет извођача који су представљали његово перје и канџе, стварајући утисак огромне птице која шири крила.
Сљедеће године Клум и Каулиц одабрали су ликове из култног филма „Е.Т. ванземаљац“. Њихова трансформација била је толико детаљна да је било тешко препознати лица испод бројних протетичких додатака.
Прошле године манекенка је изабрала Медузу, митско биће из грчке митологије чији поглед, према легенди, људе претвара у камен. Костим је укључивао змије које су се помјерале, застрашујуће лице, необичне зубе и дугачак змијски језик. Њен супруг Том Каулиц појавио се као један од ратника претворених у камен.
Овогодишњом трансформацијом у огромну одсјечену руку Клум је наставила традицију помјерања граница када је ријеч о костимима за Ноћ вјештица.
Њене трансформације одавно нису само обичне маске, већ прави мали филмски пројекти, за које се припрема мјесецима. Управо због тога сваке године изазива огромно интересовање јавности, а очекивања од њеног наредног издања постају све већа.
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