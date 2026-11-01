Легендарни редитељ хитно превезен у болницу! Упуцао сам себе

Аутор:АТВ редакција
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Холивудски редитељ и продуцент Мајкл Ман (83) хитно је превезен у болницу након што је случајно упуцао самог себе на стријелишту у Лос Анђелесу.
Инцидент се догодио у суботу поподне, када је филмски стваралац, најпознатији по остварењу „Врелина“ из 1995. године, вјежбао гађање. Према информацијама које је извор открио за портал ТМЗ, Ман је покушавао да врати пиштољ у футролу када је оружје изненада опалило и погодило га у ногу.
Редитељ је одмах превезен у болницу амбулантним возилом, док су на мјесто догађаја изашли припадници Полицијске управе Лос Анђелеса (ЛАПД) и ватрогасно-спасилачке службе (ЛАФД).
Полицијска управа потврдила је за ТМЗ да се инцидент догодио на стријелишту „Д Ренџ ЛА“.
Како се наводи у извјештају, није ријеч о намјерном пуцању, већ о несрећном случају током тренинга. До повреде је дошло када је Ман покушао да врати пиштољ у футролу, а оружје је тада случајно опалило.
Мајкл Ман иза себе има вишедеценијску каријеру и низ запажених филмских остварења. Међу филмовима које је режирао налазе се „Ловац на људе“ из 1986. године, „Посљедњи Мохиканац“ из 1992, „Али“ из 2001. и „Колатерал“ из 2004. године.
Ипак, једно од његових најпознатијих остварења остаје криминалистички филм „Врелина“ из 1995. године, преноси Телеграф.
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