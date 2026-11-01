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Зорана Мићановић признала да се помирила са "Грандом": Проговорила и о тужбама "Договорили смо се"

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01.11.2026 17:03

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Зорана Мићановић
Фото: Youtube/ADRIA TV Montenegro

Пјевачица Зорана Мићановић данас је слетјела на аеродром вративши се из Уједињених Емирата.

Пјевачица се дотакла сарадње са Грандом и тужбама које је имала са њима.

Зорана је била у топлије крајеве па је открила да је морала претходно да се пресвуче.

"Изашла сам у папучама и хаљиници, пошто сам била у Дубаију, овдје је хладно. Пресвукла сам се у ВЦ-у", испричала је пјевачица одмах по слијетању.

Зорана је подијелила и утиске из Уједињених Арапских Емирата, гдје је провела три дана, не скривајући одушевљење тамошњом атмосфером.

"Не плашим се, гледам своја посла, не оптерећујем се. У Дубаију је топ, нисам се купала, остала сам три дана, тамо је све мирно, остала бих тамо да живим, не бих се враћала", поручила је Зорана.

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Пјевачица се потом осврнула на однос са продукцијом "Гранд" и Александром Милићем Милијем.

"Нећу поново радити са Милијем, вољела бих, али све то зависи од нас двоје и договора. Драго ми је што ћу моћи да се вратим и да идем у њихове емисије. Све се ријешило, договорили смо се. Нису ми фалиле те емисије, добро им је ишло и без мене. Волим водитеље тамо и концепт емисије", открила је пјевачица.

Зорана је проговорила о бакшишу и имала је јасан став.

"Ми нисмо у никаквом рингу да се такмичимо, свако нека гледа свој џеп, мени је мој добар, за њен не знам и не залазим. Нас двије смо добре, све је супер", закључила је пјевачица, преноси Телеграф.

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Тагови :

Зорана Мићановић

Пјевачица

Дубаји

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