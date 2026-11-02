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Жељко Митровић проговорио о гашењу Пинка након што је подијелио отказе

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02.11.2026 10:51

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Жељко Митровић
Фото: Youtube/RTV Pink Official

Власник Пинка, Жељко Митровић, гостовао је синоћ на својој телевизији у Хит Твиту са бившим предсједником Србије Александром Вучићем, гдје је одговорио на наводе да се његова телевизија затвара.

Наиме, Митровић је ушетао у студио заједно са Вучићем, па одговорио на питање водитељке Верице Брадић.

- Најављују гашење Пинка? - упитала је водитељка власника Пинка, на шта је Митровић дао сљедећи одговор:

- Морају да кажу ког Пинка пошто их имамо 80, тако да… - додао је Митровић.

"Мислим да су мислили на нас?"

- То је само бренд, телевизија је програм, а не њена робна марка. Није то баш тако лако - рекао је Митровић.

Иако се о могућем гашењу телевизије спекулисало у више наврата, Митровић овом приликом није изнео конкретне детаље о евентуалним променама, нити је потврдио да ће Пинк престати да емитује програм.

Жељко Митровић подијелио отказе

Подсјетимо, Жељко Митровић је јуче саопштио да је имао најтежи дан у животу, јер је морао да распусти цијели Театар Одеон.

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Осим тога, најавио је да ће морати да да још око 1.000 отказа својим запосленима.

- Један од најтежих дана у мом животу, пун емоција, љубави, топлине и разумијевања, распустио сам све ансамбле у Театру Одеон, 150 људи је остало без посла, отприлике у целом систему мораћу да отпустим око хиљаду људи, заправо из десетак компанија које још нису стигле до "зелене гране". Видимо се драги пријатељи у неким бољим временима! Воли вас ваш Жекс - написао је Жељко Митровић, преноси Телеграф.

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Тагови :

Жељко Митровић

Јована Јеремић

телевизија

Гашење Пинка

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Власник Пинк медија групе Жељко Митровић саопштио је да је распустио све ансамбле у Театру Одеон, због чега је, како је навео, око 150 људи остало без посла.

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