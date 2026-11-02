Жељко Митровић проговорио о гашењу Пинка након што је подијелио отказе

Наиме, Митровић је ушетао у студио заједно са Вучићем, па одговорио на питање водитељке Верице Брадић.

- Најављују гашење Пинка? - упитала је водитељка власника Пинка, на шта је Митровић дао сљедећи одговор:

- Морају да кажу ког Пинка пошто их имамо 80, тако да… - додао је Митровић.

"Мислим да су мислили на нас?"

- То је само бренд, телевизија је програм, а не њена робна марка. Није то баш тако лако - рекао је Митровић.

Иако се о могућем гашењу телевизије спекулисало у више наврата, Митровић овом приликом није изнео конкретне детаље о евентуалним променама, нити је потврдио да ће Пинк престати да емитује програм.

Жељко Митровић подијелио отказе

Подсјетимо, Жељко Митровић је јуче саопштио да је имао најтежи дан у животу, јер је морао да распусти цијели Театар Одеон.

Сцена Жељко Митровић најавио отказе, огласила се Јована Јеремић

Осим тога, најавио је да ће морати да да још око 1.000 отказа својим запосленима.

- Један од најтежих дана у мом животу, пун емоција, љубави, топлине и разумијевања, распустио сам све ансамбле у Театру Одеон, 150 људи је остало без посла, отприлике у целом систему мораћу да отпустим око хиљаду људи, заправо из десетак компанија које још нису стигле до "зелене гране". Видимо се драги пријатељи у неким бољим временима! Воли вас ваш Жекс - написао је Жељко Митровић, преноси Телеграф.