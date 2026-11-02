Бака Прасе побјегао из Србије?

Аутор:АТВ редакција
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Јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, рано јутрос напустио је Србију, након што се претходних дана нашао на мети бројних критика због промоције коцкања и клађења на изборне резултате.
Подсјећања ради, дан прије се извинио свим грађанима Србије те признао да је погријешио, а данас је на Инстаграму објавио фотографију из авиона, у његовом маниру уз поруку:
"Је ли зна неко хоће ли ме хапсити ови, јер летим бизнис класом?"
Одлазак контроверзног јутјубера привукао је пажњу јер је раније најављивао да ће напустити Србију уколико нова власт донесе закон којим би се забранило промовисање коцкања.
Ипак, у јучерашњем обраћању тврдио је да не намјерава отићи из земље те да је спреман сносити све посљедице због својих поступака.
Да ли ће Бака Прасе остати при свом ставу или се дао у бијег, остаје да видимо.
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