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Бака Прасе побјегао из Србије?

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02.11.2026 12:42

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Огласио се јутјубер Бака Прасе из авиона
Фото: Instagram/printscreen

Јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, рано јутрос напустио је Србију, након што се претходних дана нашао на мети бројних критика због промоције коцкања и клађења на изборне резултате.

Подсјећања ради, дан прије се извинио свим грађанима Србије те признао да је погријешио, а данас је на Инстаграму објавио фотографију из авиона, у његовом маниру уз поруку:

"Је ли зна неко хоће ли ме хапсити ови, јер летим бизнис класом?"

Бака Прасе
Бака Прасе
Instagram/printscreen

Одлазак контроверзног јутјубера привукао је пажњу јер је раније најављивао да ће напустити Србију уколико нова власт донесе закон којим би се забранило промовисање коцкања.

Ипак, у јучерашњем обраћању тврдио је да не намјерава отићи из земље те да је спреман сносити све посљедице због својих поступака.

Да ли ће Бака Прасе остати при свом ставу или се дао у бијег, остаје да видимо.

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Тагови :

Бака Прасе

авион

лет авионом

Инстаграм

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