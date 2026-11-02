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Жељко Митровић послао поруку Александру Вучићу

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02.11.2026 15:43

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Александар Вучић и Жељко Митровић
Фото: Screenshot

Бивши предсједник Србије Александар Вучић био је гост емисије "Хит Твит” на телевизији Пинк, након које му је власник телевизије Жељко Митровић послао поруку.

Тим поводом огласио се и власник ове телевизије Жељко Митровић, који је на друштвеним мрежама објавио поруку подршке упућену Вучићу.

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Митровић је вечерас лично дочекао бившег предсједника и увео га у студио, а потом му се обратио.

Власник Пинка осврнуо се на њихово пријатељство.

"Пријатељство није увијек лака ствар! То и јесте поента! Пријатељство може да удвостручи срећу, тако што понекад подијели тугу!", поручио је Митровић у својој објави.

Он се ту није зауставио, већ је наставио да пружа подршку Вучићу, уз поруку која је привукла посебну пажњу.

"Што је више оних који подијеле тугу, фактор среће је присутнији! Држи се маторане мој, ово је џаст (само) живот!", додао је Митровић.

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На крају објаве власник Пинка најавио је и посебан музички тренутак током емисије. Како је открио, једну пјесму посветио је Вучићу још прије неколико година, а сада је одлучио да је поново изведе.

Гаси ли се Пинк

Власник Пинка, Жељко Митровић одговорио је током емисије на наводе да се његова телевизија затвара.

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Наиме, Митровић је ушетао у студио заједно са Вучићем, па одговорио на питање водитељке Верице Брадић.

"Најављују гашење Пинка?", упитала је водитељка власника Пинка, на шта је Митровић дао сљедећи одговор:

"Морају да кажу ког Пинка пошто их имамо 80, тако да…", додао је Митровић.

(Курир)

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Тагови :

Александар Вучић

Жељко Митровић

Гашење Пинка

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