Ухапшено руководство Алта банке на челу са Мацуром, сумњиче се за изношење 45 милијарди

Аутор:АТВ редакција
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По налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, у сарадњи са полицијским службеницима УКП, СБПОК и Одјељења за сузбијање организованог финансијског криминала, данас су лишена слободе три лица, и то одговорно лице „Алта банке“ а. д. Београд, Давор Мацура, директор Одјељења трезора и управљања готовином „Алта банке“ а. д, Г. М, и сарадник за трезорско пословање „Алта банке“ а. д, И. П.
"Дана 31. октобра и 1. новембра 2026. године, у просторијама „Алта банке“ а. д, а по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, извршени су претреси у просторијама „Алта банке“ а. д. и стамбеном простору осумњиченог Давора Мацуре. Претресом просторија „Алта банке“ а. д. извршен је попис готовог новца у трезору. За осумњиченог Давора Мацуру, како наводи тужилаштво, постоје основи сумње да је извршио кривично дјело злоупотреба положаја одговорног лица, док су остали осумњичени помогли у извршењу наведеног кривичног дјела.
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Постоје основи сумње да је осумњичени Давор Мацура у претходном периоду, до 31. октобра 2026. године, извршио напријед наведено кривично дјело тако што је прекорачио границе својих овлашћења, у чему су му стварањем услова за извршење кривичног дјела помогли осумњичени Г. М. и И. П, као лица задужена за непосредно руковање вриједностима у трезору „Алта банке“ а. д.
Они су му, наводи тужилаштво, предавали картице за улазак у трезор или су му својим картицама и присуством омогућавали неовлашћене уласке у трезор „Депо“, приликом којих је Давор Мацура из њега износио новац и на тај начин прибавио противправну имовинску корист у износу од око 45 милијарди динара.
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Осумњиченим лицима одређена је мјера задржавања у трајању до 48 сати, у ком року ће бити приведени на саслушање у Јавно тужилаштво за организовани криминал", наводе из Тужилаштва.
О свим предузетим мјерама и активностима у овом предмету Јавно тужилаштво за организовани криминал благовремено ће информисати јавност.
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