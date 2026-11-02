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Преминуло новорођенче, болница покренула ванредни надзор: Трагедија на гинекологији у Новом Пазару

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02.11.2026 08:57

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Општа болница Нови Пазар огласила се након што је 30. октобра на Одјељењу за гинекологију и акушерство преминуло новорођенче у 40. седмици гестације.

Руководство болнице најавило је стручни надзор и детаљно испитивање околности порођаја, пише у саопштењу које је објављено на званичној страници Опште болнице Нови Пазар.

Саопштење преносимо у цјелости:

„Поводом трагичног догађаја који се одиграо 30. октобра 2026. године на Одјељењу за гинекологију и акушерство Опште болнице Нови Пазар, када је наступила смрт новорођенчета у 40. седмици гестације, руководство установе обавјештава јавност о предузетим и планираним мјерама:

1. По налогу установе, на патологији је обдукцију извршио искусни специјалиста судске медицине. Протоколарно су узети узорци ткива за патохистолошку (ПХ) анализу, а коначан узрок смрти биће саопштен након завршетка комплетне хистопатолошке и лабораторијске обраде.

2. Руководство болнице формираће посебну комисију за ванредни унутрашњи стручни надзор. Задатак комисије биће детаљна реконструкција цјелокупног пријема и тока збрињавања породиље, уз узимање изјава од начелнице одјељења, дежурних љекара, гинеколога и комплетног медицинског особља које је учествовало у пријему, праћењу и самом току порођаја.

3. О свим чињеницама и предузетим корацима без одлагања ће бити обавијештено и надлежно правосуђе ради предузимања мјера из њихове надлежности.

Општа болница Нови Пазар изражава најдубље жаљење и саосјећа са породицом. Руководство установе одлучно је да предузме све законом предвиђене кораке како би се објективно, непристрасно и транспарентно расвијетлиле све околности овог догађаја. Уколико комисија или надлежни органи утврде постојање било каквих пропуста или нестручног поступања, сви одговорни биће најстроже санкционисани у складу са законом.“

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Тагови :

преминуло дијете

умрла беба

Нови Пазар

Гинекологија

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