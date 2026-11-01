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Хитно евакуисан тржни центар у Београду

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01.11.2026 19:43

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Ротација или спин је кружно кретање објекта око централне осе. Равна фигура може да се ротира било у смјеру казаљке на сату или супротно од казаљке на сату око окомите централне осе која пресеца било где унутар или изван фигуре. Чврста фигура има бесконачан број могућих централних оса и праваца ротације.
Фото: Pixabay/geralt

Тржни центар на Чукарици хитно је евакуисан, а на лице мјеста стигли су припадници полиције.

Како незванично сазнаје Телеграф, посјетиоцима и запосленима је наложено да одмах напусте зграду.

За сада нема званичних потврда о разлогу интервенције, нити информација о томе да ли је ријеч о дојави о сумњивом предмету, ванредној безбједносној провјери или оперативној акцији.

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Тагови :

евакуација

Београд

тржни центар

Србија

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