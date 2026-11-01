Хитно евакуисан тржни центар у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Тржни центар на Чукарици хитно је евакуисан, а на лице мјеста стигли су припадници полиције.
Како незванично сазнаје Телеграф, посјетиоцима и запосленима је наложено да одмах напусте зграду.
За сада нема званичних потврда о разлогу интервенције, нити информација о томе да ли је ријеч о дојави о сумњивом предмету, ванредној безбједносној провјери или оперативној акцији.
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