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По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, полицијски службеници Службе за борбу против корупције МУП-а РС ухапсили су начелника Управе криминалистичке полиције М.К. (Марко Кричак) и начелника Службе за сузбијање криминала Б.С. (Бошко Секуловић).
М.К. и Б.С. су лишени слободе због постојања основа сумње да су од 12. маја до 3. јуна 2026. године, као службена лица МУП-а РС, прекорачењем и искоришћавањем свог службеног положаја, те невршењем своје службене дужности, нанијели штету и теже повриједили права оштећеног – бившег начелника ПУ за град Београд В.М., током свог поступања поводом извршења кривичног дјела тешко убиство на штету А.Н. 12. маја 2026. године у ресторану „27“.
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Такође, постоје основи сумње да је начелник УКП-а М.К. 16. маја 2026. године, заједно са другим НН полицијским службеницима, у просторијама УКП-а злостављао и мучио оштећеног Н.Л.
Кривичном пријавом начелнику УКП-а М.К. на терет се стављају кривична дјела злоупотреба службеног положаја и злостављање и мучење, а начелнику ССК-а Б.С. кривично дјело злоупотреба службеног положаја.
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Ухапшен Бошко Секуловић, начелник ССК
Постоје основи сумње да је, супротно члану 288. ставовима 8. и 9. Законика о кривичном поступку (ЗКП), Б.С. 15. маја 2026. године сачинио кривичну пријаву против Саше В. због кривичног дјела тешко убиство на штету А.Н., којом су обухваћена и друга лица, међу којима и В.М., због кривичних дјела помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела и непријављивање кривичног дјела и учиниоца.
Б.С. је то учинио иако је, како се сумња, у тренутку сачињавања поменуте пријаве знао да је В.М. прије извршења кривичног дјела тешко убиство од стране Саше В. напустио лице мјеста – ресторан „27“ на Сењаку, у пратњи свог обезбјеђења.
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Ухапшен начелник УКП-а Марко Кричак
Њему је то било познато из садржине службених биљешки о обавјештењима примљеним од грађана, и то од В.Ш., П.У., Н.М., В.Р. и М.Ј., чија садржина указује на другачије чињенично стање у односу на чињенични опис наведен у поднесеној кривичној пријави против оштећеног В.М.
Из садржаја поменутих службених биљешки произлази да је оштећени В.М. напустио ресторан „27“ прије повратка сада покојног А.Н. у тај ресторан.
Такође, Б.С. у поднесеној кривичној пријави није навео садржај снимака сигурносних камера, који су одузети уз потврду о привремено одузетим предметима од 14. маја 2026. године, из којих произлази да је оштећени В.М. напустио поменути ресторан.
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Хард-дискове и ЦД-ове са поменутим снимцима, као и мобилне телефоне оштећеног В.М., није одмах, по налогу поступајућег јавног тужиоца ВЈТ-а у Београду од 17. маја 2026. године, доставио Криминалистичко-истражној групи Војне полиције, већ је наведене доказе предао службеницима Војне полиције тек 22. маја 2026. године, при чему су наведени електронски уређаји били непрописно упаковани у двије папирне кесе.
М.К. је, како се сумња, усмено одобрио Б.С. подношење поменуте кривичне пријаве ВЈТ-у у Београду, иако је био упознат са њеним наводима, како због медијске пропраћености овог кривичноправног догађаја, тако и због комуникације коју је имао са главним јавним тужиоцем ВЈТ-а у Београду у вези са предајом мобилних телефона В.М. на вјештачење Војној полицији, односно налога од 17. маја 2026. године, када му је наложено да се телефони, одузети након претреса службеног возила В.М., предају Криминалистичко-истражној групи Војне полиције, која ће извршити претрес тих уређаја.
И након више пута поновљеног налога јавног тужиоца, по њему није поступљено све до 21. маја 2026. године, када је поступајући тужилац ВЈТ-а у Београду позвао Б.С. због чињенице да мобилни телефони В.М. нису достављени ради претресања и вјештачења, иако је такав налог дат више пута, на шта му је одговорено да се садржај телефона обрађује ради допуне.
Такође, постоје основи сумње да је М.К. 16. маја 2026. године, између два и три часа, у просторијама УКП-а, и то као начелник УКП-а, у вршењу службе злостављао оштећеног Н.Л. тако што га је, заједно са НН полицијским службеницима, најприје ударао отвореним и затвореним шакама у предјелу главе, стављао му капуљачу на главу и гушио га.
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Затим су оштећеном, како се сумња, скинули чарапе и каишем га тукли по табанима и леђима, којом приликом је оштећени Н.Л. задобио лаке тјелесне повреде у виду хематома у предјелу десног доњег екстремитета и хематома у предјелу десног стопала.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће бити приведени на саслушање у ВЈТ у Београду.
Поводом овог поступка, главни јавни тужилац ВЈТ-а у Београду Ненад Стефановић изјавио је да он нема никакве везе са изборним процесима и резултатима парламентарних избора.
– Тужилаштво је своје предистражне радње у овом предмету почело да спроводи у мају ове године, када је дошло до опструкције рада поступајућих јавних тужилаца, а након тога је крајем јула у предмет здружена кривична пријава поднесена од стране адвоката оштећеног, што је све резултирало лишавањем слободе двојице високих полицијских функционера – истакао је Стефановић.
Такође је поновио да Више јавно тужилаштво у Београду и сви његови јавни тужиоци поступају искључиво у складу са Уставом и законима Републике Србије.
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