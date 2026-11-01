Отац (27) и беба пронађени мртви у кући, ухапшен мушкарац (65): Трагедија на југу Србије

Аутор:АТВ редакција
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Шездесетпетогодишњи мушкарац ухапшен је након што су његов 27-годишњи син и беба, његова унука, пронађени мртви у кући у селу Демирај код Гњилана.
Случај је окарактерисан као тешко убиство, а осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова.
Како је за портал „Лајми.нет“ потврдио портпарол полиције региона Гњилана Исмет Хашани, ухапшени мушкарац је отац 27-годишњег мушкарца чије је тијело пронађено у кући.
Према његовим ријечима, након првих истражних радњи појавила се сумња да се злочин догодио унутар породице.
Осумњиченом је, по налогу државног тужиоца, одређено задржавање до 48 часова.
Полиција је 1. новембра у 8.47 часова добила пријаву да су у кући у селу Демирај пронађена два беживотна тијела.
На лице мјеста одмах су изашле полицијске јединице, државни тужилац и екипа хитне медицинске помоћи, чији су припадници констатовали смрт обје особе.
Тијела су упућена у Институт за судску медицину ради обдукције, док се истрага, која се води у координацији са Државним тужилаштвом, наставља како би се утврдиле све околности овог случаја.
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