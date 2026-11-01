Logo

Отац (27) и беба пронађени мртви у кући, ухапшен мушкарац (65): Трагедија на југу Србије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.11.2026 16:24

Коментари:

0
ротација ротације трептачи полиција возило
Фото: ATV

Шездесетпетогодишњи мушкарац ухапшен је након што су његов 27-годишњи син и беба, његова унука, пронађени мртви у кући у селу Демирај код Гњилана.

Случај је окарактерисан као тешко убиство, а осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова.

Како је за портал „Лајми.нет“ потврдио портпарол полиције региона Гњилана Исмет Хашани, ухапшени мушкарац је отац 27-годишњег мушкарца чије је тијело пронађено у кући.

Према његовим ријечима, након првих истражних радњи појавила се сумња да се злочин догодио унутар породице.

Осумњиченом је, по налогу државног тужиоца, одређено задржавање до 48 часова.

Полиција је 1. новембра у 8.47 часова добила пријаву да су у кући у селу Демирај пронађена два беживотна тијела.

На лице мјеста одмах су изашле полицијске јединице, државни тужилац и екипа хитне медицинске помоћи, чији су припадници констатовали смрт обје особе.

Тијела су упућена у Институт за судску медицину ради обдукције, док се истрага, која се води у координацији са Државним тужилаштвом, наставља како би се утврдиле све околности овог случаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Србија

беба

пронађено тијело

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Ухапшени полицијски начелници осумњичени за мучење и злоупотребу положаја

3 ч

1
Адико банка се огласила због одузимања дозволе за рад Алта банци

Србија

Адико банка се огласила због одузимања дозволе за рад Алта банци

3 ч

0
Двије године од трагедије у Новом Саду: 16 минута тишине за 16 жртава

Србија

16 минута тишине за 16 изгубљених живота: Нови Сад је стао у 11.52

4 ч

0
Исповијест оца младића страдалог под надстрешницом: Милош и Анђела су имали велике планове, породица је чекала најљепшу вијест

Србија

Исповијест оца младића страдалог под надстрешницом: Милош и Анђела су имали велике планове, породица је чекала најљепшу вијест

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима