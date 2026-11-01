"Скинуо му чарапе, па га каишем тукао по табанима": Тужилаштво открило детаље хапшења Кричка и Секуловића!

Аутор:АТВ редакција
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По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, полицијски службеници Службе за борбу против корупције МУП-а Србије ухапсили су начелника Управе криминалистичке полиције М. К. и начелника Службе за сузбијање криминала Б. С.
М. К. и Б. С. лишени су слободе због постојања основа сумње да су од 12. маја до 3. јуна 2026. године, као службена лица МУП-а Србије, прекорачењем и искоришћавањем свог службеног положаја, те невршењем своје службене дужности, нанијели штету и теже повриједили права оштећеног – бившег начелника Полицијске управе за град Београд В. М., током свог поступања поводом извршења кривичног дјела тешко убиство на штету А. Н. 12. маја 2026. године у ресторану „27“.
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Такође, постоје основи сумње да је начелник УКП-а М. К. 16. маја 2026. године, заједно са другим непознатим полицијским службеницима, у просторијама УКП-а злостављао и мучио оштећеног Н. Л.
Кривичном пријавом начелнику УКП-а М. К. на терет се стављају кривична дјела злоупотреба службеног положаја и злостављање и мучење, а начелнику ССК-а Б. С. кривично дјело злоупотреба службеног положаја.
Постоје основи сумње да је, супротно члану 288. став 8. и 9. Законика о кривичном поступку (ЗКП), Б. С. 15. маја 2026. године сачинио кривичну пријаву против Саше В. због кривичног дјела тешко убиство на штету А. Н., којом пријавом су обухваћена и друга лица, међу којима и В. М. због кривичних дјела помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела и непријављивање кривичног дјела и учиниоца.
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Б. С. је то учинио иако је, како се сумња, у тренутку сачињавања поменуте пријаве знао да је В. М., прије извршења кривичног дјела тешко убиство од стране Саше В., напустио мјесто догађаја – ресторан „27“ на Сењаку, у пратњи свог обезбјеђења.
Њему је то било познато из садржаја службених забиљешки о обавјештењу примљеном од грађана, и то од В. Ш., П. У., Н. М., В. Р. и М. Ј., чији садржај указује на другачије чињенично стање у односу на чињенични опис наведен у поднесеној кривичној пријави против оштећеног В. М.
Из садржаја поменутих службених забиљешки произлази да је оштећени В. М. напустио ресторан „27“ прије повратка сада покојног А. Н. у тај ресторан.
Такође, Б. С. у поднесеној кривичној пријави није навео садржај снимака сигурносних камера, који су одузети уз потврду о привремено одузетим предметима од 14. маја 2026. године, из којих произлази да је оштећени В. М. напустио поменути ресторан.
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Хард-дискове и ЦД-ове са поменутим снимцима, као и мобилне телефоне оштећеног В. М., није одмах по налогу поступајућег јавног тужиоца ВЈТ-а у Београду од 17. маја 2026. године доставио Криминалистичко-истражној групи Војне полиције, већ је наведене доказе предао службеницима Војне полиције тек 22. маја 2026. године, при чему су наведени електронски уређаји били непрописно упаковани у двије папирне кесе.
М. К. је, како се сумња, усмено одобрио Б. С. подношење поменуте кривичне пријаве ВЈТ-у у Београду, иако је био упознат са њеним наводима, како због медијске пропраћености овог кривичноправног догађаја, тако и због комуникације коју је имао са главним јавним тужиоцем ВЈТ-а у Београду у вези са предајом мобилних телефона В. М. на вјештачење Војној полицији, односно налога од 17. маја 2026. године, када му је наложено да се телефони, одузети након претреса службеног возила В. М., предају Криминалистичко-истражној групи Војне полиције, која ће извршити претрес тих уређаја.
И након више пута поновљеног налога јавног тужиоца, није поступљено по њему све до 21. маја 2026. године, када је поступајући тужилац ВЈТ-а у Београду позвао Б. С. због чињенице да мобилни телефони В. М. нису достављени ради претресања и вјештачења, иако је такав налог дат више пута, на шта му је одговорено да се садржај телефона обрађује ради допуне.
Такође, постоје основи сумње да је М. К. 16. маја 2026. године, између два и три часа, у просторијама УКП-а, и то као начелник УКП-а, током вршења службе злостављао оштећеног Н. Л. на тај начин што га је, заједно са непознатим полицијским службеницима, најприје ударао отвореним и затвореним шакама у предјелу главе, стављао му капуљачу на главу и гушио га.
Затим су оштећеном, како се сумња, скинули чарапе и каишем га тукли по табанима и леђима, којом приликом је оштећени Н. Л. задобио лаке тјелесне повреде у виду хематома у предјелу десног доњег екстремитета и хематома у предјелу десног стопала.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, у којем року ће бити приведени на саслушање у ВЈТ у Београду.
Поводом овог поступка, главни јавни тужилац ВЈТ-а у Београду Ненад Стефановић изјавио је да он нема никакве везе са изборним процесима и резултатима парламентарних избора.
„Тужилаштво је своје предистражне радње у овом предмету почело да спроводи у мају ове године, када је дошло до опструкције рада поступајућих јавних тужилаца, а након тога је крајем јула у предмет придружена кривична пријава коју је поднио адвокат оштећеног, што је све резултирало лишењем слободе двојице високих полицијских функционера“, истакао је Стефановић.
Такође је поновио да Више јавно тужилаштво у Београду и сви његови јавни тужиоци поступају искључиво у складу са Уставом и законима Републике Србије, преноси Курир.
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