Студентска листа изгубила мандат, Усаме Зукорлић улази у Скупштину Србије

Аутор:АТВ редакција
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Листа „Усаме Зукорлић (СПП) – Покрет за уједињење“ улази у Скупштину Србије са једним мандатом након поновљеног гласања на 53 бирачка мјеста, док Студентска листа губи један мандат, показује пројекција посматрачке мисије ЦРТА.
ЦРТА је саопштила да је поновљено гласање донијело промјену у расподјели мандата у односу на пројекцију Републичке изборне комисије (РИК).
Према тим подацима, листа „Студентска листа – Студенти побјеђују“ имаће 140 посланика, једног мање него раније.
Листа „Александар Вучић – Уједињена Србија“ имаће 103 мандата. По два мандата припадају листама „Савез војвођанских Мађара – др Балинт Пастор“ и „Албанска коалиција“, а по један листама „Расим Љајић – Људски (СДП-ЦДП)“ и „СДА Санџака – Чувари Санџака“.
„С обзиром на чињеницу да је само 12 гласова пресудило да Зукорлићева листа освоји мандат, додатно забрињавају забиљежени наводи о куповини гласова у корист те листе“, наводе из ЦРТА.
Излазност на 53 бирачка мјеста била је 44,9 одсто.
Гласање је поновљено на 31 бирачком мјесту на којем није било могуће утврдити резултате избора одржаних 25. октобра и на 22 мјеста на којима су изборне комисије поништиле гласање.
Коначну расподјелу свих 250 мандата утврдиће РИК.
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