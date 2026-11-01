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Наставак акције: Замјеник начелника УКП Невенко Марић на информативном разговору

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01.11.2026 21:28

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У наставку прикупљања доказа у вези са опструкцијом истраге и злостављањима у случају „Сењак“, по налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, полиција обавља информативни разговор са замјеником начелника Управе криминалистичке полиције (УКП) Невенком Марићем, сазнаје Танјуг.

Марић је и некадашњи шеф новосадске полиције.

Претходно је изјаву у својству грађанина полицији дао начелник Службе за борбу против организованог криминала (СБПОК) Марко Зафировић, јер је по налогу тужилаштва полиција већ почела са прикупљањем информација о томе ко је све од полицајаца у просторијама УКП-а, заједно са начелником УКП-а Марком Кричком, учествовао у злостављању и мучењу власника ресторана „27“ када је саслушаван поводом убиства Александра Нешовића 12. маја ове године у том ресторану.

Јутрос су по налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапшени начелник Управе криминалистичке полиције (УКП) Марко Кричак и начелник Службе за сузбијање криминала (ССК) Бошко Секуловић због злоупотребе службеног положаја, односно опструкције истраге у случају „Сењак“.

Кричак је осумњичен и да је са, за сада непознатим полицијским службеницима, злостављао и мучио Н. Л.

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Тагови :

Марко Кричак

МУП Србије

Невенко Марић

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