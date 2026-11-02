Радомир Саичић: "Студентска листа има 3 најважнија циља"

Аутор:АТВ редакција
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Радомир Саичић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, редовни члан Српске академије наука и уметности и кандидат „Студентске листе“ која је побиједила на ванредним парламентарним изборима, у разговору за „НИН“ говорио је о бројним темама након побједе на изборима. Недавно је ушао у политику као кандидат студентског покрета и истакао бројне изазове који се налазе пред студентском листом.
„Тешко је рангирати циљеве по значају, јер је сваки од циљева Студентске листе неопходан за нормалан живот грађана Србије. Ипак, ако бих морао да у три ријечи сажмем свој покретачки мотив, то би била борба за слободу, истину и правду.
Годинама смо робовали корумпираној власти, која нас је подјармила урушавајући све институције система: ослобађањем правосудног система вратићемо правду; ослобађањем система информисања поново ће се чути истина у јавном простору, који је годинама био испуњен клеветама и говором мржње. Мој лични став?
Стало ми је не до пуке промјене власти, већ до успостављања једног здравог система вриједности. Сви желимо да удишемо чист ваздух, да пијемо бистру воду и једемо здраву храну: то одређује наш став према пољопривреди, екологији и рударству, независно од идеолошког опредјељења.
Желимо државу у којој ће сви бити једнаки пред законом, у којој ће се посао добијати према стручности, а не према партијској припадности, у којој ће пацијент бити у центру пажње здравственог система, а ученик представљати сврху постојања образовног система. У којој ће универзитет бити извор знања, образовања, научно-технолошког развоја, привредног напретка, квалификованог доношења политичких одлука, културног развоја и умјетничког стваралаштва…
Вјерујем да ћемо сложно радити на остварењу ових циљева. Наравно, има питања о којима имамо различите, па и сасвим супротне ставове. Треба показати разум, сачинити листу приоритета, прагматично ставити тежиште на оно што нас спаја, а не на оно што нас дијели.
Временом, како се ови циљеви буду остваривали, а наше међусобно повјерење учвршћивало, створиће се услови за демократски дијалог о спорним питањима. Вјерујем да ће рационалност превладати идеолошку острашћеност“, започео је Саичић.
Саичић је посебно говорио о формирању владе које се очекује након проглашења званичних резултата избора и конституисања сазива Народне скупштине. Истакао је да се размишља о саставу владе.
„О влади се свакако размишља. Њеном формирању претходиће верификација изборне воље и конститутивна сједница Скупштине, послије чега ће у законском року бити формирана нова влада.
Циљ нам је свакако да цијели овај процес не траје предуго и да се не исцрпљује до крајњих законских граница, али овом послу приступамо истовремено одговорно и без брзоплетости. Заиста, између 250 кандидата и већег броја спољних сарадника за различите области, неће бити тешко изабрати стручне људе који ће најбоље водити земљу. Цијела Студентска листа има заједничке интересе о којима је већ било ријечи, владавина права, борба против корупције, ослобађање медија, економски развој и још много тога, тако да се ту не очекују трзавице“, додао је Саичић.
Саичић је потом рекао шта очекује од нове владе у првих 30 дана. Истакао је да су у том периоду приоритет стабилност курса динара, редовне исплате плата и пензија, као и снабдијевање енергијом.
„Није могуће у формату новинског чланка изнијети шири приказ планираних активности, али дотакнимо се само економије, која је међу темама које вјероватно највише занимају читаоце. У првих 30 дана осигураће се стабилност курса динара, редовне исплате плата и пензија, као и снабдијевање енергијом, што обухвата нафту, гас и функционисање Електропривреде Србије.
У том циљу, наше делегације обавиће разговоре у Вашингтону (истек одлуке ОФАК-а о привременој суспензији санкција НИС-у) и у Москви (гасни аранжман), ради уговарања дугорочнијих аранжмана. Биће утврђен и усвојен буџет за 2027. годину, гдје ће бити направљен заокрет у трошењу средстава, уз већу транспарентност“, појаснио је он.
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